人民网北京4月14日电 （记者李依环）日前，北京建筑大学举办2024年校园开放日暨全国高招联合咨询会，北京大学、中国人民大学、北京师范大学、北京航空航天大学、北京理工大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、南开大学、澳门大学等114所高校在现场设立咨询台，现场介绍高招最新政策。

记者了解到，本次活动是今年北京地区高校最全的大规模高招咨询盛会，旨在为广大考生和家长提供便捷高效的“一站式”招生咨询服务平台，北京市及周边地区约1.2万家长和考生入校参观咨询。

当天，北京建筑大学图书馆、校史馆、体育馆、各学院教学楼、实验室等向考生和家长全面开放，同时开展服务社会展示、学科特色路演、优秀毕业生风采展示、第二课堂展示、学习空间展示等活动。

北京建筑大学招生办公室主任黄鹤向记者介绍，2024年学校招生计划整体与去年持平。今年招生主要有三大亮点，包括丰富选考科目组设置，更好满足广大考生需求；未来建筑技术学院调整录取方式，首次实行高考直招；聚焦新质生产力，近五年新增7个本科招生专业。