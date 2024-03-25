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北京市大兴区举行“大思政课”综合改革试验区建设工作推进会

2024年03月25日10:27 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月25日电 （记者李依环）日前，北京市大兴区教育两委召开落实北京市“以实践教学为主题的‘大思政课’综合改革试验区建设”工作推进会。会上，“大兴区思政课一体化共同体”正式启动，“大思政课”综合改革倡议同期发布。

北京市大兴区委常委、宣传部部长薄茹在发言中指出，要从“为党育人，为国育才”的战略高度和政治高度，积极探索建立大中小学思政课一体化体制机制，以实践教学为主题的“大思政课”综合改革为契机，在更高水平上不断推进“大思政课”工作的高质量发展。

北京市大兴区委教育工委书记王群会表示，以“大思政课”赋能立德树人根本任务落实，聚焦教育强区建设，大兴区教育两委将与高校深度合作，立足大兴特色，打造一批示范“金课”、产出一批优质课程资源、培养一支优秀师资队伍、推出一批实践研究成果，建设特色示范型“大思政课”共同体。

“大兴区在推进大中小学思政课一体化建设以及‘大思政课’综合改革试验区建设中取得初步成果可圈可点。”北京市学校思想政治工作中心主任薛健谈到，希望大兴区积极探索创新，全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，力争做“大思政课”综合改革试验的先锋表率。

中国人民公安大学马克思主义学院院长刘颖表示，将进一步发挥高校优势，与大兴区中小学共同开发适合不同学段学生的“大思政课”实践课程，不断优化完善“大思政”工作体系。

当天，北京市大兴区政协副主席、区教委主任、区政府教育督导室主任赵建国为13家大兴区“大思政课”实践教学基地授牌。现场还组织开展了大中小学同上一堂“大思政课”活动，来自大兴区礼贤镇第一中心小学、北京一零一中学大兴分校、大兴区第一中学、中国人民公安大学等4所学校教师代表进行了分享交流。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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