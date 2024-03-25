原标题：山东济南将每年6月12日设为“海右人才日”

记者3月22日从济南市人力资源和社会保障局获悉，济南市十八届人大常委会第十五次会议表决通过了《济南市人民代表大会常务委员会关于设立“海右人才日”的决定》，决定自2024年起将每年6月12日设为“海右人才日”，并在每年6月12日至7月12日举办“海右人才节”。

“海右”二字取自唐代诗人杜甫作品《陪李北海宴历下亭》中的诗句“海右此亭古，济南名士多”。

2024年起，济南市将把“海右人才日”与“海右人才节”相结合，开展一批人才招引、人才交流、人才服务、科技成果转化等活动，发布一批人才政策、讲好一批人才故事、落地一批人才项目、表扬一批先进人才，在全社会营造尊重人才、爱护人才、成就人才的良好氛围，打造具有济南市特色的人才工作品牌。

近年来，济南市积极争创国家吸引和集聚人才平台，当好山东省“2+N”人才集聚雁阵格局领头雁，着力打造全生命周期人才服务体系，各项人才工作取得明显成效。

（记者王延斌）

(责编：郝孟佳、李昉)