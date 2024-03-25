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3D生物打印助力胃癌个性化治疗

2024年03月25日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：3D生物打印助力胃癌个性化治疗

韩国浦项科技大学和延世大学的一项合作研究，在胃癌精准个性化治疗领域取得了新进展。通过使用3D生物打印高度模拟癌细胞周围的生物环境，研究人员可在临床前阶段预测抗癌药物在患者体内的潜在效果。研究成果近日发表在国际期刊《先进功能材料》上。

在临床前阶段预测患者对药物和治疗方式的反应非常重要。这有助于最大限度地减少副作用，并提高成功率。但现有技术在准确复制胃癌的病理学和肿瘤周围复杂的环境方面，仍存在一些限制。

为应对这一挑战，研究团队使用了3D生物打印技术，以及新开发的患者特异性血管类器官模型。该模型再现了胃癌的实际脉管系统和生物学条件。掺入胃源性脱细胞外基质后，细胞存活率可超过90%。

此外，该模型还准确模拟了血管内皮生长因子受体的临床反应。目前临床上使用的人类上皮细胞增殖因子受体作为唯一靶点，存在局限性，新研究为更广泛的治疗方法创造了新可能性。

研究人员表示，先进的生物模型平台对于模拟各种临床试验至关重要。它有利于癌症机制研究，可提前评估抗癌药物有效性，为实施癌症精准医疗提供了新范例。

（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李依环)

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