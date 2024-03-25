原标题：智库人才培养联盟成员单位已达105家

“联盟成员单位从成立时的71家发展到如今的105家，充分显示了智库人才培养联盟的活力。”中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰在3月23日召开的“智库人才培养联盟成立周年研讨会”上表示，一年来，联盟围绕党和国家重大决策需求，以培养创新型、实践型、复合型的智库人才为目标，取得了一系列重要成果。

智库建设作为现代国家治理体系不可或缺的部分，在推动政策创新、提供决策咨询等方面发挥着重要作用。围绕“夯实学术基础，培养智库人才”主题，来自联盟单位的140多位学者和专家参加了此次会议。

在潘教峰看来，当前智库研究的对象逐渐成为自然系统、社会系统、未来机器智能共生的复杂系统，我国智库高质量发展需要建制化培养具有自然科学与哲学社会科学融合研究能力的人才，智库人才培养工作任重而道远。“下一步，联盟将推进智库交叉学科体系建设，构建系统化、科学化、规范化的智库人才培养体系，提升智库决策咨询服务能力，为中国特色新型智库建设发展提供有力的支撑保障。”他说。

会议期间，潘教峰为中国科学院原党组副书记、发展中国家科学院院士方新等10位联盟战略委员会委员，以及中国科学院科技战略咨询研究院教育工作领导小组副组长王颖等11位联盟学术委员会委员颁发了聘书。

本次会议由智库人才培养联盟主办，北京航空航天大学经济管理学院、中国科学院科技战略咨询研究院智库科学与工程研究中心等承办。

（记者刘垠）

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