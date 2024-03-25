原标题：我国育成肉用细毛羊新品种

由兰州大学联合多家单位培育的天华肉羊近日通过国家畜禽遗传资源委员会审定鉴定，成为我国首个适应高寒气候的肉用细毛羊品种。

该育种团队以甘肃高山细毛羊为母本、南非肉用美利奴羊为父本，创制出含62.5%南非肉用美利奴羊血液、37.5%甘肃高山细毛羊血液的肉羊新种质，从中选择理想型公母羊进行横交固定，经4个世代的连续选育，培育出天华肉羊。

天华肉羊体格大、生长发育快、肉毛性能佳、繁殖力较高、适应性强，综合生产性能位列世界肉用细毛羊第一方阵。该品种的育成解决了高寒地区及周边区域原有品种生长缓慢、繁殖力低、出栏周期长、肉用性能差、毛用性能退化等缺点，满足了高寒地区特别是细毛羊产区保毛增肉的需求。

“细毛羊的毛是高档毛纺行业的战略资源，经济价值高。但近年来，受羊肉价格上涨等市场原因影响，牧民更注重羊的肉用性能，引入粗毛羊品种杂交，破坏珍贵的细毛羊资源。因此，我们希望培育出肉毛兼用的细毛羊新品种，在保护细毛羊资源的同时提升羊的肉用价值，满足细毛羊产区保毛增肉的需求。”兰州大学草地农业科技学院教授乐祥鹏介绍。

天华肉羊是新中国成立以来甘肃省培育的第3个羊品种，适宜在北方牧区和农牧交错区饲养，能在青藏高原等地区推广利用。与育种区原有品种相比，每只天华肉羊能繁母羊可为养殖户增收800至900元。（记者王冰雅、宋喜群 通讯员骆锦锦）

(责编：李昉、李依环)