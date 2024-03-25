人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

整合特色资源 打造思政课堂

——重庆统筹推进大中小学思想政治教育一体化

2024年03月25日08:28 | 来源：光明日报
小字号

原标题：整合特色资源 打造思政课堂

春天正是播种的时候。日前，重庆市秀山县10所学校的学生，来到梅江镇兴隆坳农业园区实践基地，跟着农艺师的示范和讲解，盖牛粪、撒种子、铺泥土、浇水，上了一堂扎扎实实的“稻田里的思政课”。“在田里种稻很累，还有虫子咬人，又痒又难受。种水稻这么辛苦，我要好好珍惜每一粒粮食。”来自秀山县凤翔小学的学生刘梓辰说。

当下，重庆市委统筹推进大中小学思想政治教育一体化建设，市委教育工委谋划成立“时代新人铸魂工程”工作领导小组和新一届重庆市高校思想政治理论课教学指导委员会，将思政课建设纳入高校党委领导班子考核体系。“各区县也充分挖掘利用特色资源，打造‘大课堂’、搭建‘大平台’、建好‘大师资’，一盘棋推进思想政治教育一体化建设，促进大中小学思政课高质量发展。”重庆市委教育工委书记、市教委主任刘宴兵说。

渝中区激活辖区巴渝文化、抗战文化、统战文化、红岩文化等丰富的文化资源，串点成线推出“思政研学地图”，全区46所中小学都开设了“行走的思政课”，通过“重走红岩路”等活动将“大思政课”从“书本本”讲到“心窝窝”。重庆对外经贸学院和合川区教委共同牵头开展大、中、小、幼“四心向党 以美润心”活动，不同年龄段的学生共同讲好家乡英才微故事，完成家乡美景微宣讲。活动期间，一些大学生还和小朋友组队描画家乡美景。

为整合用好各类资源，重庆已组建20余个大中小学思政课一体化建设共同体，建成哲学社会科学示范课堂300余个、思政课名师课堂200余个，启动建设首批50个市级“大思政课”实践教学基地。重庆大学、西南大学、西南政法大学等高校与100多所中小学实现教师资源一体化，累计开展集中教研、集体研讨活动200余场次。覆盖市区两级的“高校+中学+小学+教研”思政课教学联盟，累计开展交流帮扶活动1900余场次。重庆还在校级培训全覆盖的基础上，每年培训市级思想政治教育骨干2000多人次，全面锻造思政课“大先生”队伍。

“风华正茂的你有怎样的梦想？”“如何一步步跨越现实的距离抵达梦想？”在重庆市八中两江金溪中学的“修远大讲堂”上，重庆市劳动模范唐跃辉用亲身经历讲述自己对工匠精神的理解，引起了许多同学的共鸣。校长苏明海说：“我们既通过多种活动形式和特色课程营造鲜活的教育场景，也长期邀请行业专家、领军人物和劳模英模来校交流，引导激励学生厚植家国情怀，坚定理想信念。”

江北区委宣传部、区教委与鲤鱼池小学共同打造《榜样的力量》大思政示范课，让学生走近“感动江北人物”“最美系列人物”等国家以及市区级先进典型，追寻榜样的足迹、传承榜样的精神，让“崇尚榜样、学习榜样、争当榜样”蔚然成风，帮助青少年扣好人生第一粒扣子。

（记者 张国圣 黄汉鑫）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部