原标题：整合特色资源 打造思政课堂

春天正是播种的时候。日前，重庆市秀山县10所学校的学生，来到梅江镇兴隆坳农业园区实践基地，跟着农艺师的示范和讲解，盖牛粪、撒种子、铺泥土、浇水，上了一堂扎扎实实的“稻田里的思政课”。“在田里种稻很累，还有虫子咬人，又痒又难受。种水稻这么辛苦，我要好好珍惜每一粒粮食。”来自秀山县凤翔小学的学生刘梓辰说。

当下，重庆市委统筹推进大中小学思想政治教育一体化建设，市委教育工委谋划成立“时代新人铸魂工程”工作领导小组和新一届重庆市高校思想政治理论课教学指导委员会，将思政课建设纳入高校党委领导班子考核体系。“各区县也充分挖掘利用特色资源，打造‘大课堂’、搭建‘大平台’、建好‘大师资’，一盘棋推进思想政治教育一体化建设，促进大中小学思政课高质量发展。”重庆市委教育工委书记、市教委主任刘宴兵说。

渝中区激活辖区巴渝文化、抗战文化、统战文化、红岩文化等丰富的文化资源，串点成线推出“思政研学地图”，全区46所中小学都开设了“行走的思政课”，通过“重走红岩路”等活动将“大思政课”从“书本本”讲到“心窝窝”。重庆对外经贸学院和合川区教委共同牵头开展大、中、小、幼“四心向党 以美润心”活动，不同年龄段的学生共同讲好家乡英才微故事，完成家乡美景微宣讲。活动期间，一些大学生还和小朋友组队描画家乡美景。

为整合用好各类资源，重庆已组建20余个大中小学思政课一体化建设共同体，建成哲学社会科学示范课堂300余个、思政课名师课堂200余个，启动建设首批50个市级“大思政课”实践教学基地。重庆大学、西南大学、西南政法大学等高校与100多所中小学实现教师资源一体化，累计开展集中教研、集体研讨活动200余场次。覆盖市区两级的“高校+中学+小学+教研”思政课教学联盟，累计开展交流帮扶活动1900余场次。重庆还在校级培训全覆盖的基础上，每年培训市级思想政治教育骨干2000多人次，全面锻造思政课“大先生”队伍。

“风华正茂的你有怎样的梦想？”“如何一步步跨越现实的距离抵达梦想？”在重庆市八中两江金溪中学的“修远大讲堂”上，重庆市劳动模范唐跃辉用亲身经历讲述自己对工匠精神的理解，引起了许多同学的共鸣。校长苏明海说：“我们既通过多种活动形式和特色课程营造鲜活的教育场景，也长期邀请行业专家、领军人物和劳模英模来校交流，引导激励学生厚植家国情怀，坚定理想信念。”

江北区委宣传部、区教委与鲤鱼池小学共同打造《榜样的力量》大思政示范课，让学生走近“感动江北人物”“最美系列人物”等国家以及市区级先进典型，追寻榜样的足迹、传承榜样的精神，让“崇尚榜样、学习榜样、争当榜样”蔚然成风，帮助青少年扣好人生第一粒扣子。

（记者 张国圣 黄汉鑫）

(责编：李昉、李依环)