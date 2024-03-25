2023年6月3日，“邂逅中国”来华留学生社会实践活动在贵州举行。图为留学生实地参观坝陵河大桥时留影。

新华社记者 陶 亮摄

苏坦在湖北大学材料科学与工程学院留影。

受访者供图

2023年12月15日，在撒马尔罕州和杭州经贸论坛上，李辰阳（左一）与参会嘉宾进行交流。

受访者供图

2024年1月5日，刘氏玄在广西大学图书馆读书。

田思冉摄

2023年11月24日，在全球数字贸易博览会上，外宾在“丝路电商日”活动中了解电商直播。

新华社记者 刘岭逸摄

2024年2月13日，在江西抚州市文昌里历史文化街区，来自南昌大学的一群外国留学生体验舞龙。

李 劼摄（影像中国）

随着中国综合国力的提升和教育吸引力的增强，越来越多留学生来华学习。在华期间，他们通过课堂教育、实地走访，增进了对中国国情的了解认知。他们积极参与人文交流、科研合作、社会实践等活动，为促进各国民心相通、深化国家间友谊与合作发挥积极作用。

“向巴基斯坦人民更好地介绍中国，促进民心相通”

本报记者 范昊天

湖北大学材料科学与工程学院的实验室里，各种精密仪器设备一应俱全，31岁的巴基斯坦籍留学生苏坦正在和课题组的老师、同学一起，利用他们开发的多功能水蒸发系统，进行海水淡化实验。

“当前，世界上不少国家面临水资源和能源短缺问题，包括我的家乡。”苏坦告诉记者，5年前，在巴基斯坦伊斯兰堡康萨茨大学物理系取得硕士学位后，他来到湖北大学攻读博士学位。苏坦致力于通过研究多功能复合材料，实现海水淡化、太阳能转换等技术的更广泛应用。

苏坦出生于巴基斯坦南部城市科特阿杜，受家人影响，他从小就对中国十分向往，“我的父亲对中国很感兴趣，经常阅读中国相关的书籍、看中国主题纪录片。父亲常常对我说，中国的发展成就是我们学习的榜样。”硕士毕业时，成绩优异的苏坦同时收到了多个外国名校的录取意向，他毅然选择了位于中国武汉的湖北大学。

“在导师王贤保教授的指导下，我很快锁定了自己的研究方向，并投入到课题之中。我还获得了中国政府奖学金，在学费、住宿费等方面得到资助，免去了后顾之忧。”苏坦说，中国有着良好的科研环境，学校提供了完备的仪器设备，科研所需的学术资料也十分翔实。课题组的老师和同学们很关心他，大家在学习、生活上互帮互助，让他很快度过了异国求学的适应期。

苏坦经常在实验室里工作到深夜，和课题组的小伙伴们一起开展“头脑风暴”，共同攻克学术难题。课题组研发出的太阳能驱动的热敏材料、多功能水蒸发系统等成果，在提高能源利用率、解决水资源短缺等方面具有广阔的应用前景。博士期间，苏坦以第一作者身份发表了6篇SCI论文。

“在我的家乡，很多学生高中毕业后就直接工作了，没有机会进入大学学习。”苏坦说，看到中国在教育、科技等领域的发展成就，他希望更多的巴基斯坦年轻人能够来中国学习知识和技能。在湖北大学国际交流与合作处等单位支持下，他推荐了超过20名巴基斯坦学生来到武汉攻读硕士和博士学位，还促成5所巴基斯坦高校与湖北大学建立合作关系。

2022年6月，苏坦顺利博士毕业并获评“优秀毕业生”，随后他前往深圳大学开展博士后研究。由于科研需要，他经常在深圳大学和湖北大学之间往返。谈起未来打算，苏坦希望能够在中国定居，从事科研和教学工作。

“巴基斯坦和中国山水相连、人文相通。我希望能够通过自己的努力，向巴基斯坦人民更好地介绍中国，促进民心相通，为两国科技、教育领域交流合作贡献力量。”苏坦表示。

“两国友好的未来和希望，就在我们青年肩上”

本报记者 张云河

南宁的春，暖阳和煦。

广西大学校园里，越南籍留学生刘氏玄步履匆匆。刚上完课，她又忙着赶去图书馆。去年，刘氏玄的文章《我人生中的“一带一路”》获得2023年“熊猫杯”外国留学生感知中国征文大赛一等奖。得知自己获奖后她非常开心，这个学期，她制定了更充实的学习、实践计划，要让自己的留学生活更加丰富。

刘氏玄来自越南广宁省，如今是广西大学国际学院汉语言专业的一名大四学生。

她的中国情缘扎根于童年时期。刘氏玄的哥哥比她大14岁，曾在中国留学，而后在广西南宁工作、安家。小时候，她最盼望寒暑假，“放假了，哥哥就回来了。他总会从中国给我带回许多东西，有花花绿绿的水彩笔、好吃的瓜子、漂亮的旗袍。我们还一起看电视剧《西游记》，哥哥会教我说中文。”自那时起，刘氏玄就对中国充满了兴趣，“很想去看看。”

刘氏玄家乡在广宁省的偏远山区，当地的女孩子接受高等教育的机会不多。高中时期，刘氏玄也曾面临着继续读书还是直接工作的选择。当时，她在网上看到很多关于共建“一带一路”倡议的报道，其中有许多教育领域的合作项目。“在18岁这一年，我做出人生中最重要的一次选择，高中毕业时申请了中国的大学。”经过认真准备，她最终被广西大学录取。

在中国的日子充实而精彩。参加2023年第十四届中国—东盟青年营、当选广西大学越南留学生学生会会长、连续3年获得越南驻南宁总领事馆颁发的荣誉证书……刘氏玄还去过广西百色、贵州凯里。点滴记忆汇聚成真实情感，她在文章中这样写道：“感谢中国的政策‘带’我走出大山，追逐青春与梦想，追逐诗和远方。”

如今，刘氏玄承担起哥哥曾经的角色。刚刚过去的春节，她买了一大包中国零食带回越南。每次回去，家乡的女孩总会围在她身边一起聊天，刘氏玄说：“她们很喜欢听我分享中国见闻。也许将来有一天，她们也会去中国学习、工作。”

“中国是一个包容的国家。”刘氏玄说。这些年，广西设立的“东盟国家留学生奖学金”项目吸引了很多越南籍学生来桂留学。据广西壮族自治区教育厅统计，目前在广西高校学习的在册越南留学生超1700人，主要就读于文学、经济、管理等专业。

闲暇时刻，刘氏玄喜欢在校园里漫步。沿着广西大学校园中轴线往里走，道路尽头大礼堂巍然矗立。摩挲着大礼堂大门古典柱廊的纹路，刘氏玄说，上世纪50年代，大礼堂曾是育才学校，为越南培养了大量学生，见证了越中友谊的过去。如今，大礼堂承担着举办学位授予仪式、文娱活动的功能，中国、越南等许多国家的学生在这里参加文化交流等各类活动，续写着新的友谊故事。

中国出口的机械设备有力支持了越南制造业发展，越南的荔枝、榴莲、火龙果等优质农产品销往中国；中国电视剧在越南热播，越南歌手在中国综艺节目上收获大批“粉丝”……近年来，中越两国务实合作成果丰硕，人文交流持续扩大，各领域交往合作提质升级加速，为两国青年提供了丰富的就业机会。“作为留学生，我要努力学习，用知识提升自己。学成回国后，助力故乡建设，帮助更多像我一样的越南女孩追逐理想！两国友好的未来和希望，就在我们青年肩上。”刘氏玄说。

“共同书写新的丝绸之路故事”

本报记者 屈 佩

在共建“一带一路”带来的广阔机遇中，乌兹别克斯坦籍留学生阿森贝克（中文名李辰阳）正努力将他的祖国与中国更紧密地联系在一起。

2018年，李辰阳来到中国求学。受中国数字经济的发展活力吸引，他选择到杭州师范大学就读电子商务专业。求学期间，他制作了许多短视频介绍中国各地风土人情，还尝试直播带货。本科毕业后，他留在浙江杭州，到浙江大学攻读企业管理硕士学位。

跨境电商一直是李辰阳关注的重点。为了更好地了解跨境贸易各流程工作，学习之余，李辰阳加入上海一家贸易公司，从电商主播做起，再到营销岗位，最后成为市场部经理。这段从台前到幕后的经历，让他积累了很多经验：“介绍商品内容时，不能生硬地念台词”“设计产品时要充分考虑客户的审美偏好”“新年季备货要打足提前量”……

“中国发达的电子商务网络打破了地域的限制，让很多偏远地区的商家能够融入全球销售网络，实现与世界各地的无缝对接。我希望能将数字经济的机遇带给乌兹别克斯坦及中亚其他国家的商家。”李辰阳说。

去年，李辰阳和一些熟悉的乌兹别克斯坦商家一起，带着老家的围巾、地毯、陶瓷等手工艺品参加了在中国举办的多个国际展会。展会上，前来咨询的客商络绎不绝，让他真切感受到中国涌动的经济活力，更加觉得“需要抓住机会做点什么”。

能不能在乌兹别克斯坦开一家分公司，以更好地对接中亚地区的客户资源？感受到中国和中亚市场之间合作的巨大潜力，李辰阳向所在公司提出建议，得到了大力支持。今年年初，在忙完新年销售旺季之后，李辰阳以合伙人身份，带着创业方案回到了乌兹别克斯坦首都塔什干。不到一个月的时间内，团队就组建完成。分公司主要经营手工艺品，包括陶瓷、特色服饰等，重点销往中国市场。李辰阳负责在中国拓展线上和线下实体店等销售渠道，经常在两地间往返。

分公司名叫“丝绸连接世界”。李辰阳向记者解释这个名字的由来，“我从小就对古丝绸之路的故事耳濡目染，来到中国后，看到了许多像我一样来自共建‘一带一路’国家的年轻人，大家一起努力奋斗，共同书写新的丝绸之路故事。”

这些年，中乌经贸合作快速发展，越来越多的中国企业进入乌兹别克斯坦市场，与当地企业展开深入合作。中国品牌的汽车在大街上飞驰，中国制造的智能手机、平板电脑等商品在乌兹别克斯坦热销。“乌中两国贸易往来活跃，乌兹别克斯坦市场上的中国商品越来越多，中国消费者对乌兹别克斯坦商品的兴趣也不断高涨。作为跨境贸易的从业者，我非常看好行业前景。”李辰阳说。

分公司开始运营了，李辰阳又匆匆回到中国。“告诉你个好消息，我们在上海开设了一家乌兹别克斯坦商品实体店，以后分公司的产品也会在这里展销。等装修好了，我给你发照片！”电话中，他兴奋地与记者分享着自己的最新动向。

在中国5年多时间里，李辰阳去过中国几十个城市，几乎每周都在赶飞机、坐高铁，奔波在路上，在学生、视频博主、创业者的身份中反复切换。社交媒体上有人问，“这个乌兹别克斯坦小哥怎么这么拼？”李辰阳笑着说：“中国为我提供了无限的可能性。”

“又到一年的展会旺季了！”李辰阳说，他正在和团队准备去海口参加中国国际消费品博览会，“要全情投入去开拓新的机会！”在这个温暖的春日，李辰阳沉浸在对事业发展的美好憧憬里。

《 人民日报 》（ 2024年03月25日 17 版）

(责编：李依环、李昉)