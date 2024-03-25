人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

让古老昆曲与更多年轻心灵相遇

——青春版《牡丹亭》20周年庆演重返台湾

本报记者 张 盼 文/图
2024年03月25日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

图为演员在高雄演出谢幕时合影，白先勇对观众比出20周年的手势。

“昆曲青春版《牡丹亭》自2004年台北首演至今20年，累计演出近500场，总共有80万观众，其中六成是年轻人，主要是高校学生。难能可贵的是，这么多年来，主要演员还是原班人马。”青春版《牡丹亭》20周年庆演近日在台湾高雄拉开帷幕，每当该剧总制作人、台湾知名作家白先勇在谢幕时如此介绍，现场总会响起热烈的掌声和欢呼。

演出开场前40分钟，上百名观众已在剧场讲座区坐定，专注聆听白先勇导赏。不少民众从全台各地前来，有人还特意穿上旗袍或马面裙，如同奔赴一场重要的约会。“戏演得不错，演员们当年的那股劲还在。”白先勇在高雄首演结束后对记者说，“有几位演员已经退休了，我还专门把他们叫回来，在舞台上重新团圆。20年后的今天我可以说，青春版《牡丹亭》的确推动了昆曲复兴。演员们多年间坚守在舞台上，共同参与了这项不凡的事业。”

台北首演一炮而红

《牡丹亭》出自明朝剧作家汤显祖之手，原作共55折，讲述名门闺秀杜丽娘因梦生情，一往而深，并最终超越生死，与书生柳梦梅结为连理。该剧流传400年，可谓昆曲经典，不同昆剧团都有各自的版本推出。

2001年，昆曲被联合国教科文组织列为首批“人类口述和非物质遗产代表作”，但拥有600多年历史、享有“百戏之祖”美誉的它，随着大师老去和观众老化，在新世纪却面临传承危机。

2003年，自幼与昆曲结缘的白先勇不忍见昆曲式微，携手江苏省苏州昆剧院集结两岸文化及戏曲界精英，联手创作青春版《牡丹亭》。制作一出经典大戏，借此培养一批青年演员接班，并以青年演员吸引青年观众，这是白先勇的目标。

青春版《牡丹亭》尊重经典，以“只删不改”的方式，将原著浓缩成27折，分为“梦中情”“人鬼情”“人间情”上中下三本。该剧在传统基础上谨慎地注入现代舞台美学，既遵守昆曲“抒情、写意、象征、诗化”的原则，又在舞美、灯光、服装、设计上适应新时代审美，并特别邀请大陆昆曲名家汪世瑜、张继青担任艺术指导。

当年，参演的苏州昆剧院演员只有20岁出头，每天由名师指点，进行朝九晚五的高强度训练，有时还要挑灯夜战，如此长达一年。2004年，该剧在台北首演，两轮演出9000张票一售而空。“在掌声雷动中，在满堂喝彩中，我感到观众的热情像浪潮般向台上涌过来，我意识到一个新的昆曲时代已经来临。”白先勇回忆道。

点燃年轻观众热情

“有些观众会想，20年过去，青春版《牡丹亭》是否依旧青春？白先勇老师当年借演员的绮年玉貌来强调青春，20年后回归本题，或许青春原是汤显祖的追寻和《牡丹亭》的内在精神。”台湾知名戏曲学者王安祈对记者说。

《牡丹亭》歌颂青春、歌颂爱情、歌颂生命，是美丽的爱情神话。白先勇将两岸联合制作的《牡丹亭》定名为青春版，传递其对昆曲生命永葆青春的期盼。青春版《牡丹亭》如同火种，点燃年轻观众对于昆曲的热情，让古老的剧种重焕光彩。

“青春版《牡丹亭》大陆首演是在苏州大学，前期也主要在学校里进行推广，20年来，我们几乎把两岸各大著名高校都走了一遍。后来我们商演逐渐多起来，那些观众不少也是当年的学生，他们又带身边人再次走进剧场。”杜丽娘扮演者沈丰英对记者说。

2005年，青春版《牡丹亭》首次到北京大学演出，当时至少有95%的学生从未接触过昆曲。2009年，白先勇推动“昆曲传承计划”在北大落地并向港台推广。2017年，校园传承版《牡丹亭》项目启动，以北大学生为主体并面向北京高校海选，最终来自北京16所高校和1所中学的演员24人、演奏员14人获选成团，在8个月时间内4次前往苏州昆剧院集训。“两个半小时的小全本戏，学生们居然能组团演出，表现不俗，这就是我们多年来‘昆曲进校园’的成果。”白先勇说。

足迹遍及两岸高校

青春版《牡丹亭》20年连演不衰，足迹遍及两岸数十所高校。此次20周年庆演高雄场首演数天前，白先勇在台南成功大学开设导赏讲座，500多名学生挤满报告厅，其中购买观演优惠票者多达200多人次。该校距离高雄演出剧场有1个多小时车程，而且需要多次换乘。每场演出约3小时，散场之际已是晚上11点，成功大学的师生依旧每日往返。

本次高雄场首演，白先勇特别为学生群体准备400多套优惠票，还为成功大学深夜返校师生提供两辆大巴车相送。演出前夕，白先勇组织多场讲座，广邀高雄高校和中学老师前来交流，请他们带学生来看戏。当地近10校师生报以盛情，当白先勇在演出谢幕时向各校一一致谢时，师生们的喝彩问候响彻剧场。

“不到园林，怎知春色如许。”遍观场内，从白发长者到稚嫩学童都为昆曲沉醉，有高雄夫妻带着读小学的女儿连看3天全本大戏，为了更好地理解剧情，夫妻俩还提前给孩子买来《牡丹亭》青少年读本。

“2019年，校园传承版《牡丹亭》在高雄演出，主要面向学生群体。这次青春版《牡丹亭》首次来到高雄，现场观众大多是第一次欣赏昆曲，结果一看就爱上了。”白先勇说。

青春版《牡丹亭》20周年回台庆演从高雄一路北上，第二站是新竹，月底将在台北落幕，共演出8场。此前该剧第100场、第200场都在北京演出，预计第500场也将在北京上演。牡丹花开20年，对于不少两岸观众而言是情怀，是青春记忆，更是对昆曲最初的心动。

“20年间，青春版《牡丹亭》在台湾演出过20场，所到之处深受观众喜爱。希望大家来欣赏青春版《牡丹亭》，更希望大家由此走进昆曲的世界，欣赏更多精彩的昆曲剧目。”柳梦梅扮演者俞玖林对记者说。

（本报台北3月24日电）

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部