原标题：以高水平“大思政课”培育时代新人

今年是习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话发表五周年。2019年3月18日，习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话，强调指出：“我们办中国特色社会主义教育，就是要理直气壮开好思政课”“在大中小学循序渐进、螺旋上升地开设思想政治理论课非常必要，是培养一代又一代社会主义建设者和接班人的重要保障”。办好思政课，是习近平总书记非常关心的一件事。五年来，习近平总书记从党和国家事业发展的全局出发，就办好思政课作出一系列重要指示批示，深刻阐述了办好思政课的重大意义，明确提出了推动思政课改革创新的重大要求，为我们推进思政课建设、培养担当民族复兴大任的时代新人指明了前进方向，提供了根本遵循。

五年来，全国上下深入贯彻落实习近平总书记关于办好思政课的重要讲话精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，切实推动思政课建设发生全局性、根本性转变，取得历史性成就。改革创新举措不断落地，课程建设持续优化。大中小学思政课教材更加注重一体化衔接，各学校思政课程的学时学分更加清晰规范。经济社会发展中的诸多鲜活案例融入理论教学，多样化的实践教学方案让思政课“动”了起来，成为“金课”的思政课“圈粉”无数。同时，思政课教师队伍建设不断加强，为办好思政课提供了强有力的支撑。思政课专兼职教师数量倍增，不低于1:350的师生配比有力支持“中班教学”“小班研讨”，马克思主义理论专业本硕博一体化人才培养机制为办好思政课提供了高水平的师资储备。一批全国高校思政课教师研修基地和“手拉手”集体备课中心建立起来，有效提升了思政课教师的专业水平与能力。

当前，思政课在党中央治国理政战略全局中的地位日益凸显，发展环境和整体生态发生根本性转变，习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人成效明显。我国思想政治教育已整体进入质量提升和内涵发展的新阶段。站在新的历史起点，思政课建设要继续守正创新，推动形成更强大合力，书写新征程上铸魂育人的奋进新篇章。

持续整合好利用好思政课教学“大”资源。一是丰富课堂资源，建设好汇聚优质课程资源和思政教学优秀案例的数据库，与时俱进更新教学内容、方式方法，通过与现实的紧密结合为教材上的基本理论注入源源不断的生命力。二是延展课程资源，充分挖掘自然科学与哲学社会科学课程中所蕴含的思想政治教育资源，打造课程思政与思政课程同向同行的课程群。三是开发社会资源，把培育理想信念的“课堂空间”与建设社会主义现代化强国的“实践空间”结合起来，整合各方面资源和力量，绘就思政育人“同心圆”。四是运用技术资源，善用直播、VR等新媒体技术，推进建设网络思政课程和虚拟仿真课程、情景（境）教学等，实现线上线下的教学资源整合。五是聚焦特色资源，将丰厚而宝贵的红色资源、历史资源、文化资源等转化为最生动、最有说服力的教科书，真正做到因地制宜、因材施教。

办好思政课的关键在教师。习近平总书记对思政课教师提出了“六要”，即政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正。提高思政课教师素质，打造一支强大的思政课教师队伍是新时代思政课扩优提质的关键。一是优化思政课教师队伍结构，近年来思政课教师年轻化、高学历已成鲜明特点，应进一步加大年轻人才的培养力度，给他们更大的舞台。二是坚持教育者先受教育，让有信仰的人讲信仰，引导思政课教师牢牢树立对马克思主义的信仰、对社会主义和共产主义的信念，自觉把教育家精神作为教书育人的行动指南和精神航标。三是拓宽思政教师知识视野，高素质的思政课教师既要学深悟透马克思主义理论、党的创新理论成果，也要广泛掌握其他相关学科领域的知识，同时在党和人民的伟大实践中不断汲取养分、丰富思想，讲好、讲透、讲活思政课，使课堂所讲的理论、观点、结论经得起学生“为什么”的求问。四是不断提升思政课教师教学能力，创新开展小组研学、情景展示、课题研讨、课堂辩论等多样化的教学形式，在此过程中实现教学相长。五是进一步畅通思政教师成长通道，加快落实思政课教师教研共同体、集体备课等制度，在职称评聘、职务晋升、申报人才计划、申报科研项目等方面给予适当倾斜，激发广大思政课教师的积极性、主动性、创造性。

（作者：张泰，系山东大学马克思主义学院博士后、山东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

(责编：李昉、李依环)