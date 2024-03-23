推进会现场。中国劳动关系学院供图

人民网北京3月23日电 （记者李依环）22日，中国劳动关系学院举行工会学院高质量发展暨工会学一级学科建设推进会。会议旨在为进一步加强工会学一级学科建设集思广益，为进一步开创新时代中国工运事业和工会工作新局面汇聚力量。

据悉，中国劳动关系学院工会学院是全国唯一以“工会”命名的学院，其前身是成立于1949年的工会建设教研室，相继开设了社会工作专业和行政管理专业（企事业文化方向）、工会学专业，是开展工会理论研究、工会学学科建设和工会学人才培养的重要阵地。

会上，中华全国总工会书记处书记、党组成员，组织部部长王娇萍表示，要深刻把握推进工会学院高质量发展的使命任务，聚焦高水平，把工会学院建设成中国工会的理论研究高地；突出高素质，把工会学院建设成中国工会的人才培养重镇；强化高标准，把工会学院建设成中国工会的国际交流阵地。

中国劳动关系学院党委书记刘向兵回顾了工会学院和工会学学科建设的发展历程。他指出，新工会学院要发挥牵引、协同、推进的作用，把其他学院联动起来。全校每个学院都要负起责任，在工会学学科体系、“工会+”学科体系中找准定位，全力支撑推动工会学一级学科的构建与发展，为中国工运事业和工会工作作出新的贡献。

中国人民公安大学教授汪勇表示，建设工会学一级学科符合国家战略需求，对于构建中国特色工会学自主知识体系、学术体系、话语体系，为行业发展培养创新型高层次人才，组织动员亿万职工以中国式现代化全面推进强国建设民族复兴具有重大意义。

中共中央党校（国家行政学院）教授、博士生导师康晓强谈到，工会学研究对象和所涉及的学科具有综合性，工会学学科建设有基础、有历史、有依托、有支撑，推进工会学一级学科建设正当其时。

记者了解到，2023年4月，全国第一个工会学本科专业落户中国劳动关系学院。当年，首届工会学本科专业学生入学。会上，该校学生代表武宣圻表达了作为首届工会学本科学生的自豪感、使命感，表示今后将注重学习与实践相结合，努力提升综合素质，争取早日成为高素养的新型劳动者和工会工作的行家里手。

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