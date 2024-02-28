签约仪式现场。

中国留学人才发展基金会供图

本报北京电 （记者孙亚慧）近日，中国留学人才发展基金会福州空天产业研究院成立大会暨签约仪式在京举行。该研究院由中国留学人才发展基金会与福州市人民政府共同成立，以服务国家航空航天装备研究及推动航空航天产业发展为己任，打造集聚空天科技人才、集合国际空天产业科技前沿信息、集成空天科技重要成果的新型科研产业平台。

中国留学人才发展基金会理事长曹卫洲表示，当前，世界百年未有之大变局加速演进，航空航天领域已经成为国家战略竞争的制高点。中国留学人才发展基金会福州空天产业研究院的成立，标志着以社会力量为创新主体参与航天强国建设正式进入实践探索阶段，为我国航空航天事业发展开辟了创新途径。

曹卫洲介绍，围绕航空航天领域“卡脖子”关键和共性技术，该研究院的成立，将进一步提高空天科技创新源头供给能力，为抢占未来竞争制高点提供坚实保障。空天产业研究院将充分发挥福州市发展航空航天产业得天独厚的区位及资源优势，全力吸引航空航天领域人才、科技加快聚集，加速打造福州国际航空航天产业发展新高地。

(责编：李依环、李昉)