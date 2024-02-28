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高校有效发明专利拥有量达79.4万件

2024年02月28日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京2月27日电  （潘旭涛、杨林娜）国家知识产权局27日举行新闻发布会，介绍专利转化运用专项行动有关进展。高校和科研机构是国家战略科技力量和创新体系的重要组成部分，是专利转化运用的重要力量。据介绍，截至2023年底，中国国内高校有效发明专利拥有量达79.4万件，科研机构有效发明专利拥有量达22.9万件，合计占国内有效发明专利总量的1/4。

为推动专利成果更好更快地转化为现实生产力，国家知识产权局近期会同有关部门出台了《高校和科研机构存量专利盘活工作方案》。《方案》提出，到2024年底前实现全国高校和科研机构未转化有效专利盘点全覆盖，2025年底前加速转化一批高价值专利，推动高校和科研机构专利产业化率和实施率明显提高。

梳理盘活高校和科研机构的存量专利，是着眼创新源头，推动一批高价值专利实现产业化的重要工作，也是专利转化运用专项行动部署的首要任务。据悉，国家知识产权局将突出发挥高校、科研机构的主体作用，把能够转化的专利存量家底摸清摸透，有针对性地开展工作。同时，突出发挥市场机制作用与政府服务支撑作用。

(责编：李依环、李昉)

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