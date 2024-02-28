原标题：全国人大代表邵志豪：不忘育人初心 加强体系建设

2月24日晚6点，全国人大代表、东北师范大学附属中学校长邵志豪还没有离开办公室。他伏在案头，在学校新学期开学方案上做好批注，又忙着修改要带上全国两会的建议，好像早就忘记了这一天是元宵节。

在基础教育领域奋斗了28年，邵志豪常常是这样的工作状态。虽然早已从一名地理教师成长为中学校长，但他始终没有离开过教学一线。他和老师们一起教书育人，一起探讨教学教育方法，一起感受着学生们的成长。

当选为全国人大代表后，邵志豪就更忙了：“我告诫自己要时刻珍惜人民的信任和嘱托，不忘育人初心，立足本职工作，切实履行好代表职责。”

作为连任两届的全国人大代表，他履职7年间的每一份建议都源于基础教育工作一线。在刚刚过去的一年里，他深入多所中小学和教研机构调研，准备了4份建议，其中就有关于加强中小学高质量教研体系建设的建议。

“走进新时代，基础教育更注重内涵发展和质量提升，中小学教研工作也更加重要。”邵志豪一语破题。他认为，随着时代的发展，中小学教研工作也面临着新的问题和挑战，亟须与时俱进，更好地适应基础教育课程教学改革的新形势和新任务。

“教研人员要建立‘大教研’理念，在深入一线、系统研究学生成长规律的基础上，指导学校和教师通过深化课程教学改革，促进学生全面发展。”邵志豪还建议，“教研机构要加强基础教育理论、政策和实践研究，成为地方‘教育智库’，为政府制订教育管理决策、推动教育教学改革，提供高质量的专业意见。”

邵志豪认为，中小学教研工作也是促进教育公平的助推力。教研工作要更加注重农村中小学发展，成立乡镇教研机构，在中心校设立乡镇教研室，适配专职教研员，推动农村学校做好教学改革。教研机构要重点加强对农村地区、民族地区和边远地区学校教育教学工作的指导，帮助这些地区的教师提高教学能力，使这些地区的孩子能接受到更高质量的教育。

“人民教师是一份光荣的工作，人大代表是一项人民赋予的光荣职责。两份荣光加在一起，让我更加不能懈怠。”邵志豪说。

（记者 任爽）

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