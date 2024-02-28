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扬州大学实践团队入企调研增学识

2024年02月28日08:24 | 来源：科技日报
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原标题：扬州大学实践团队　　入企调研增学识

图为扬州大学“智造强国梦，访企增学识”实践团队成员正在走访企业。受访者供图

图为扬州大学“智造强国梦，访企增学识”实践团队成员正在走访企业。受访者供图

“我们组织团队成员按照调研提纲和调研表栏目，向企业相关负责人逐项问询并记录，重点了解各企业的科技创新能力现状，并通过与企业负责人的面对面交流，了解企业的发展历程、当下的运营模式和创新手段等，建立科创数据库，为当地政府提供决策依据。”近日，扬州大学机械学院“智造强国梦，访企增学识”实践团队负责人聂启洋在接受记者采访时说。

寒假期间，该实践团队先后走访了当地多家企业。通过调研，团队了解到，中小企业对政策了解较少，地方政府资金扶持力度有待加强，科技创新环境亟待完善。企业还面临着人才支撑薄弱、市场需求萎缩、新应用领域开拓缓慢等难题。

针对企业创新能力和市场开拓存在的诸多问题，团队快速形成调研报告，并提出了诸多建议。

“通过参与调研活动，学生既能看到我国创新发展的成就，也能了解到企业在发展过程中面临的挑战，还能提高他们的职业体验度。这有利于他们对未来职业形成更为清晰的方向与目标。”扬州大学机械工程学院党委书记尤玉军说。

扬州大学机械工程学院团委书记汪志国介绍，此次调研为期两周。扬州大学与扬州科创协会、扬州经济技术开发区科学技术局等组建联合调研工作专班，重点对扬州经济技术开发区企业、载体、平台技术创新情况开展摸底调研。

（记者 郑 莉 通讯员 黄 宁 宋 凯）

(责编：郝孟佳、李昉)

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