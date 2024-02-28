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数字技术为中小学教育提供“工具箱”

2024年02月28日08:22 | 来源：科技日报
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原标题：数字技术　　为中小学教育提供“工具箱”

“数字技术的发展为全球教育带来前所未有的挑战和机遇，正深刻改变着教育理念、教育模式和教育形态。”在日前召开的世界数字教育大会上，中国联合国教科文组织全国委员会秘书长秦昌威表示，数字技术一方面能够推动优质教育资源的共享，支撑科学决策，并在师生综合评价、教育资源分配、教育质量评估、绿色校园建设等方面发挥着重要作用，为教育治理赋能增效；另一方面，数字技术也带来了潜在的风险挑战，考验着教育治理的能力。

上海市人民政府副秘书长王为人表示，教育数字化转型是教育现代化的重要内容，不仅可以赋能教、学、考、管、评各环节，而且打破了教育教学过程的时空限制，对于提升教育治理能力、推动教育高质量发展，具有非常重要的意义。

数字技术带来的不只是教学资源的共享，新技术对完善中小学治理体系、助力学生全面发展亦有不可小视的作用。在世界数字教育大会的分论坛中，宁夏回族自治区教育厅厅长王成峰分享了数字教育的成果和经验。目前，宁夏开发了一套数字教学助手，集成了贯穿教学全过程的常用急需应用。教师有了这个助手，能在线备课、互动教学，还能线上布置、批阅作业，对学生学情进行分析诊断。

除了教师之外，学生也有一套自己的“工具箱”，宁夏专门开发了网络学习平台，为每名学生提供专属的数字空间，量身定制学习计划，精准推送学习资源。在这里，学生可以与不同学校、不同地区的同学学习交流、共同成长。

学校建设、学生教育也离不开数字技术的支持。天津市第十九中学校长卢冬梅表示，该校每个学生都有一张校园卡，学校可以通过校园卡识别出学生的行为习惯，进而优化校园空间布局，例如在课间人流集中的地方设置休闲活动区等。

此外，大数据还被应用到了学生体育教育当中。天津市第十九中学对学生三年体质健康监测数据进行了系统分析，发现长时间居家使得学生BMI指数受到很大影响。基于数据分析结果，学校提出了“居家”和“在校”两种场景下的针对性运动策略。“居家”场景中，教师针对学生身体素质出现的不同问题，有针对性地开出运动“处方”，学生在家按照“处方”完成运动项目。“在校”场景中，学校实施分类选课，将体育课分成技能型和体能型，让学生根据自身情况自主选择适合自己的运动。

数字技术为学生课内学习与课外活动搭建了一座桥梁。宁夏在国家智慧数字教育平台上接入了数字博物馆、数字科技馆等社会资源，开发了长城遗址、贺兰山岩画等地方特色资源，使学生足不出户就能接触到丰富的课外知识。

王成峰表示，数字技术也为学校提供了智慧治校的“工具箱”。在学校工具箱中，宁夏开发了智慧校园系统，把校务管理、教学管理、家庭教育等各种场景、功能整合到一个系统中，实现了数据共享、业务协同、家校互动，有效提升了教育治理效能。

“借助数字技术，我们积累多年的大量教育教学数据有了用武之地。例如，学校实施了‘学科作业日’制度，学生每天在校完成一个学科的限时作业，当日不留家庭作业。学校通过智慧校园平台，采集学科限时作业的数据，形成了一个学校作业数据库。这些数据的分析结果可用于改进教学、课堂和学生学习方法。”卢冬梅说。

卢冬梅表示，大量实践表明，教育数据利用在提升学校治理水平方面具有显著价值。学校将继续深化探索，在教育治理数字化方面寻求更多提升。

（记者 孙明源）

(责编：郝孟佳、李昉)

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