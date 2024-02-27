近日，全国学生心理健康工作咨询委员会在京举办全国学生心理健康工作研讨活动，深入研讨学生心理健康重要议题，进一步推进咨询委员会工作。

咨询委员们认为，学生心理健康工作是直接影响学生能否健康成长、全面发展的重要工作，要提高政治站位，充分发挥专家咨询和辅助决策作用，进一步推进学生心理健康工作。当前，学生心理健康工作存在专业力量不够不强，缺乏较为统一的学生心理健康监测标准和测量工具，部分地区尤其是欠发达地区对于五育并举促进心理健康的重视和支持力度有限，社会对于心理健康的正确认识不充分，跨部门协作机制尚不健全等问题。建议深入调研梳理当前各片区、各领域、各学段学生心理健康工作的经验做法和典型问题，注重学生心理健康工作理论建设，加强咨询委员会整体和各片区的制度建设。

咨询委员们建议，要督促各级教育部门和大中小学校全面落实五育并举促进心理健康的工作要求。发挥多部门、多系统力量，推动学生心理健康工作信息共享，探索协作模式，形成共同治理机制。加强心理人才培养，加大心理健康相关专业硕、博士研究生培养支持力度，进一步完善面向教育工作者、相关从业者和社会面的全国心理健康培训体系。加大心理健康社会科普力度，制定和完善学生心理健康工作相关法律法规。

(责编：孙竞、熊旭)