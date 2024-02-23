贺绍俊

《倾谈录：深度对话鲁奖作家》：舒晋瑜著；作家出版社出版。

文学访谈集《倾谈录：深度对话鲁奖作家》近期出版。这次，作者舒晋瑜将目光对准鲁迅文学奖，按短篇小说、中篇小说、散文杂文、报告文学等文体分类与获奖作家对话，从新闻记者的角度设立话题、挖掘信息，力图展开有现场感的文学评论。

访谈是新闻报道常见的一种文体，能够将新闻向深度挖掘，与文学创作需要深度思考的特点不谋而合。新闻的热度和评论的深度，蕴藏在35篇访谈的字里行间。访谈作家徐坤时，作者不仅探讨其新作，还概括其几十年的创作轨迹，较为准确地抓住了作家创作的思想内核，得到受访对象的认同，也将访谈自然引向对文学与时代关系的探讨。

作品努力在访谈这一文体上有所创新。作者早期的访谈文集，基本采取一问一答式，前面加上“采访手记”，一些见解也通过“采访手记”表达出来。这样的行文格式，或许难以充分展开受访对象的思考，于是新作采用了一种综述性写法，把访谈实录、背景资料和作者对受访作家文学实践的思考融为一体，形成一种访谈式的文学评论。这种写法让叙述变得更为生动，同时因为有评论视角的支撑，访谈内容得到较为全面的呈现。

与新闻写作的现场感不同，文学的现场感强调对创作现状和发展趋势的整体把握。鲁迅文学奖是具有权威性和影响力的重要文学奖项，作者结合自己的思考，围绕鲁迅文学奖宗旨和作家文学追求之间的互动关系来设置话题。对话鲁迅文学奖获奖者、报告文学作家黄传会时，作者从一名老兵的责任感与使命感切入，用“报告文学的文学性”“如何运用文学手法”“真实和想象的关系”等理论性较强的话题，把个性化的文学写作与时代主题联系起来，论述获奖作品体现的现实主义精神。这样的访谈，不仅展现了获奖作家的风采，还解析了鲁迅文学奖在引导创作、鼓励创新上发挥的作用。

当然，文学的现场感同样离不开生动的故事，如此才能形成有温度、有意思的对话。这些访谈往往从作家人生轨迹和创作轨迹中捕捉文学话题，设置一个个有趣的文学场域，进而形成有价值的文学评论。作家叶广芩访谈记中，作者把重点落在文学理想上，但行文却从叶广芩可爱的网名谈起，让叙述一下子有了日常生活趣味。这种趣味不是可有可无的闲笔，从这里映射出作家自由率真的天性，也彰显叶广芩率性自然的文学理念。由此，访谈中的作家、作品融入了当代文学发展脉络，由浅入深，给读者带来有意思也有信息量的阅读体验。

可以说，没有评论家的视角，很难做好文学访谈。综观那些具有影响力的文学访谈，访谈者们无一不是扎进文学现场，躬耕多年，思考凝练，才最终形成有见地的对话内容。在这方面，本书还有提升和深化的空间。希望作者在深度访谈这条路上坚持下去，也希望有更多写作者投身其中，带着文学评论的眼光与作家对话，展现有活力的文学现场，助力文学取得新的发展。

《 人民日报 》（ 2024年02月23日 20 版）

(责编：李依环、李昉)