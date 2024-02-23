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翻开一本书 打开一扇门（序与跋）

范云六
2024年02月23日08:23 | 来源：人民网－人民日报
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“科普中国书系·解锁基因智库”丛书：范云六等著；科学普及出版社出版。

基因技术日新月异，为现代社会的发展带来了科技变革。随着科学家对基因持续深入地研究，新的理论机制不断明晰、新的成果产品不断涌现，人类对生命奥秘的认知已抵达基因层面，更多样、更深入。有关基因的话题总会成为热点，如基因工程、基因芯片、基因治疗等。随着基因科技与人工智能、大数据信息等领域的融合，基因相关的知识、技术潜移默化地融入人们生活的方方面面，成为人类社会不可或缺的一部分。

在农业领域，科学家利用基因和基因编辑等技术，提高农作物的抗性、产量、品质等，基因科技在减少农药施用、节省人力成本、提高农产品附加值等方面发挥重要作用。在医学领域，胰岛素、生长激素、促红细胞生成素等基因工程制药，以及通过基因编辑技术修复基因缺陷的基因治疗，为疾病治疗带来革命性变化。在环保领域，科学家巧妙利用基因寻找解决长期困扰人类的农药化肥、工业“三废”、废旧塑料等环境污染问题的答案。在工业领域，基因工程在乙醇生产、纤维素利用、食品生产、生物新材料开发等方面发挥着越来越重要的作用。

正确理性地传播基因科学、帮助公众获得科学认知、让公众理性认识基因工程新产品，是当前科学家、新闻媒体和科普工作者共同的使命和责任，也是我们编写和出版“科普中国书系·解锁基因智库”系列丛书的目的——为人们带来科学严谨又通俗易懂的基因科普作品，让公众走进基因的神秘世界，最终，让公众走近科学，也让科学为公众服务。

一本好的科普书，要同时兼顾科学性、通俗性以及趣味性。基于此，我领衔创作了《基因智慧》，钱前院士领衔创作了《基因智种》，邓子新院士领衔创作了《基因智造》，刘德培院士领衔创作了《基因智疗》，以期“明其因、辩其理、正其名”。四位院士作为“科普中国书系·解锁基因智库”科学顾问，对丛书的整体架构与设计进行了把关，确保了丛书的系统性和科学性。在组织编写过程中，一批耕耘科研一线的青年科学家、心系公益科普的生物学博士以诚挚的热情、严谨的态度，不畏困难、积极协作，历时两年创作完成了这套丛书。

《基因智慧》作为丛书的开篇，通过一个个生动有趣的故事讲述了基因在动物、植物及人类生存发展中发挥的重要作用，简述人类如何借鉴“基因智慧”改变和服务现代生活，展望“基因智慧”在未来如何造福人类。《基因智种》以一粒种子作为起点，讲述科学家利用基因创造优良的动植物种质资源，满足不断增长的农业生产需求，一个个与生活息息相关的“基因智种”故事，带领读者一起领略科学创造的魅力。《基因智造》放眼智造食品、智造材料、智造电子数据、智造能源、智造健康、智造生命这6个领域，讲述基因智造的“神奇之手”在新生命、新材料和新技术的发展历程中，以及在人类社会各个领域里书写的美好故事。《基因智疗》则从基因疫苗、基因检测、疾病动物模型、基因工程药物、基因治疗角度，呈现基因科学在疾病治疗中的点睛作用。

科学的蓬勃发展如同基因的空间结构，呈螺旋式上升。科学知识也总是在推陈出新的过程中推动科技进步、引领人类社会进步。丛书中一些基因科学也许仍然需要在探索的基础上不断更新，但我们希望现有的探索和努力能让大家获得启发和成长，共同推进科学事业的发展。这不仅仅是一套科普基因科学的图书，更是一把打开基因世界大门的钥匙。翻开一本书，打开一扇门，拥抱科技之光，希望我们一起走得更远。

（作者为中国工程院院士。此文为“科普中国书系·解锁基因智库”丛书序言，本版有删节，标题为编者所加。）

《 人民日报 》（ 2024年02月23日 20 版）

(责编：李依环、李昉)

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