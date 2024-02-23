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2023年全国著作权登记总量达892万余件

2024年02月23日08:23 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月22日电  （记者张贺）记者从国家版权局获悉：2023年全国著作权登记总量达892万余件，同比增长40.46%。

2023年全国著作权登记情况通报显示，2023年全国共完成作品著作权登记达642万余件，同比增长42.30%。全国作品著作权登记量总体呈现大幅增长趋势，北京、山东、福建的登记量居于前三位，相较于2022年，河南、西藏、山东、福建、河北、江西、云南、青海的作品著作权登记量增长率超过100%。

从作品类型看，登记量最多的是美术作品，占登记总量的51.28%；第二是摄影作品，占登记总量的38.92%；第三是文字作品，占登记总量的5.12%；第四是影视作品，占登记总量的1.84%。此外，还有录像制品、图形作品、音乐作品、录音制品以及模型、戏剧、曲艺、建筑作品等。

计算机软件著作权登记方面，2023年全国共完成计算机软件著作权登记249万余件，同比增长35.95%，登记数量和增速均创5年来新高；从登记区域分布情况看，计算机软件著作权登记区域主要分布在东部地区，登记量约147万件，占登记总量的59%。著作权质权登记方面，2023年全国共完成著作权质权登记411件，同比增长17.43%。

《 人民日报 》（ 2024年02月23日 12 版）

(责编：李依环、李昉)

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