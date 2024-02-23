本报香港2月21日电 （记者陈然）香港廉政公署21日成立国际廉政学院，旨在为世界各地的反贪人员举办专业培训，促进海内外专家学者交流反贪经验，巩固香港在廉政建设方面的国际地位。

香港廉政公署50周年庆祝酒会暨香港国际廉政学院成立典礼当日在香港廉政公署总部举行，来自多个国家和地区的执法机构代表、外国驻港领事及政商界人士等出席。

香港是举世公认的全球最廉洁城市之一。香港特区行政长官李家超在致辞中表示，特区政府对香港长久以来建立形成的法治、廉洁的公共服务、公平的营商环境以及受到全社会共同尊崇的诚信、尊重、公平等价值观感到自豪，未来会继续同社会各界及全世界同仁一起努力，共同培育以诚信为本的文化。他表示，学院的成立将强化香港作为廉政建设中心的地位，并宣扬香港的廉洁环境、社会稳定及法治、诚信等价值观。

香港廉政专员胡英明在致辞中表示，廉政公署深明国际合作对反贪工作的重要性，一直积极参与全球反贪合作。香港国际廉政学院将为世界各地的反贪人员提供系统性、战略性的培训课程，并汇集海内外学者在此分享交流反贪经验。

据悉，学院已同联合国毒品和犯罪问题办公室合办首个正式课程，向来自17个国家的35名反贪专才提供培训。

典礼上，廉政公署还与清华大学、北京大学、香港大学、香港科技大学、澳门大学签署合作备忘录，以加强多领域反贪研究。

(责编：李依环、李昉)