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为乡村振兴提供强大的人才队伍支撑

潘春玲
2024年02月20日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：为乡村振兴提供强大的人才队伍支撑

近日，2024年中央一号文件公布，文件明确提出“壮大乡村人才队伍”，进一步强调了人才培养对乡村振兴的重要意义，为有力有效推进乡村全面振兴擘画了路线图。乡村振兴，关键在人。人才振兴是乡村振兴的基础，加强乡村人才队伍建设是推进乡村全面振兴的题中应有之义。针对当前农村发展中缺人才的问题，加强乡村人才队伍建设，对助力乡村振兴各项事业的深层次发展具有重要意义。

人才是乡村振兴的第一资源。在2023年年底召开的中央农村工作会议上，习近平总书记明确指出，要提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，强化农民增收举措，推进乡村全面振兴不断取得实质性进展、阶段性成果。乡村振兴是一项全社会共同参与的系统工程，需要社会各界汇聚更强大的力量协同推进。实施乡村振兴人才支持计划，是有效凝聚社会人才资源的重要举措。近年来，党和国家出台多项乡村人才振兴政策，科学引导不同领域的人才力量参与到乡村振兴各项工作中，推动缓解乡村人才队伍紧缺的问题。2024年中央一号文件再次强调，实施乡村振兴人才支持计划，加大乡村本土人才培养，有序引导城市各类专业技术人才下乡服务，全面提高农民综合素质，进一步凸显了深入实施乡村振兴人才支持计划的重要性和紧迫性。

乡村人才队伍建设是有效推进乡村全面振兴的重要支撑。加快推进乡村人才振兴，一是要做好顶层设计。《“十四五”农业农村人才队伍建设发展规划》《关于加快推进乡村人才振兴的意见》等政策文件，为加快推进乡村人才振兴提供了制度保障。通过完善优化乡村人才培养的配套政策，细分乡村人才供求缺口，组织实施各类人才回流计划、基层服务项目，我们可以引导各类人才有序、有效参与到乡村振兴中，拓宽乡村人才来源，聚天下英才而用之，满足乡村发展过程中多样的人才需求。二是要优化培养机制，推动政府、培训机构、企业等发挥各自优势，充分引导资本投资乡村事业，搭建农业产业与教育合作平台，不断推动产教融合、校企合作，持续提升乡村人才综合素质。三是要强化保障支持，推动乡村人才培养、引进、管理、使用、流动、激励等制度改革，着力形成人才服务乡村的正向激励机制，强化先进典型示范引领，在广大乡村形成爱才、敬才的良好风尚，营造有利于乡村人才发展的社会氛围，同时大力改善乡村人居环境与公共服务水平，为广大人才施展才华、长远发展厚植肥沃土壤。

农业农村现代化关键在科技、在人才。农业科技人才是推动农业农村产业升级，加快实现农业农村现代化的重要支撑力量。新时代新征程，全面推进乡村振兴急需更多优秀农业科技人才参与其中，入乡村、进田野，解决农业农村现代化进程中管理、技术、理念等不同层面的问题，为乡村振兴战略提供重要的智力支持。当前，随着乡村振兴战略的深入推进，农村一、二、三产业深度融合，“农业+”业态更新迭代，都对农业科技人才和农村高技能人才的培育引进提出了更高的要求，呼唤着更多跨行业、跨领域、复合型农业科技人才的加入。因此，农业科技人才培养也当立足素质、能力、技能等多个维度，将农业科技人才打造为乡村振兴的智慧引擎。在教育教学方面，着力吸引优质生源报考涉农专业，加快复合应用型农业专业技术人才培养，持续探索农学交替、弹性学制以及现代学徒制等产教融合、校企合作模式。在政策创设方面，积极鼓励、引导农业科技人才为基层服务，探索建立符合人才培养规律特点、有利于吸引各方面人才投身乡村建设的人才评价体系，充分体现鼓励人才向基层流动的导向，让更多农业科技人才扎根广袤乡土、注入发展动能。在评价体系方面，进一步树立生产导向、绩效导向、需求导向的人才培养理念，鼓励广大农业科技人才紧扣现实问题、积极投身一线，在解决现实问题中获得认可，在实践中破除产学研用深度融合过程中的体制机制障碍，有效激发农业科技人才的创新活力与发展潜能。

（作者：潘春玲，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、中国农业大学马克思主义学院副教授）

(责编：李依环、孙竞)

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