本报记者 刘硕阳

2月17日晚举行的“十四冬”开幕式上，作为点火仪式前的最后一个节目，8名来自北京体育大学的学生与100余名演员高声朗诵《中华体育精神颂》，饱含深情、铿锵有力的诵读，将现场氛围进一步推向高潮。

“中华体育精神颂”项目由国家体育总局主办、国家体育总局宣传司组织实施，自2023年7月启动以来，曾先后举办了成都大运站、杭州亚运站、清华大学站等系列活动。

今年1月初，北京体育大学8名同学接到本届冬运会开幕式的演出任务。时间紧、任务重，在一次次的彩排与演练中，他们克服了种种困难，不仅成为中华体育精神的传播者，也成为践行者和受益者。

“在排练过程中，我们对中华体育精神加深了理解，感受到强大的精神力量。”参与表演的北京体育大学学生徐菲娅说。“‘顽强拼搏，彰显新时代的风采昂扬’这一句，激励我们在学习和生活中砥砺前行。”另一名参加表演的学生黄泽宇说。

2月19日，带着难忘经历与满满收获，同学们返回北京。“大家在‘中华体育精神颂’表演活动中表现出色，也收获了成长。”带队老师、北京体育大学新闻与传播学院体育赛事传播系副主任郑珊珊表示。

《 人民日报 》（ 2024年02月20日 13 版）

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