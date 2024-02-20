本报记者 周欢

“现在政策越来越好，我们待遇提高了，保障增加了，扎根乡村更安心了。”在江西省贵溪市鸿塘镇红山村，95后女村医黄梦杰已经在村卫生室执业两年。该市实施“乡聘村用”机制后，她成为镇卫生院聘用职工，医院还为村医购买了养老、医疗等保险，“把基本工资、绩效奖励、公共卫生补助等算在一起，一年有8万元左右的收入，比过去增加了不少。”黄梦杰说。

2022年以来，贵溪市试点“乡聘村用”机制，汇总各村对人才的需求，组织全市统一的竞聘考试，招录220余名回村大学生和20余名年轻医学专业人才加入村干部及村医队伍。新录用的回村大学生与乡政府签订聘用合同到村任职，村医则纳入乡镇卫生院聘用。与此同时，贵溪市不断完善年轻人才锻炼、激励机制，鼓励回村大学生对接困难群众、参与重点工作。

近年来，贵溪市持续实施“大学生回村工程”等活动，累计招聘222名大学生回村。贵溪市委常委、组织部部长冷颖峰介绍，贵溪市组织实施回村大学生“雏雁成长”计划，每名大学生联系1个村（居）小组，至少参与1项重点工作，至少结对联系1名困难群众，提高他们攻坚克难、化解矛盾的工作能力。

《 人民日报 》（ 2024年02月20日 11 版）

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