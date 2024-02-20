本报电 （记者孙亚慧）近日，福建省厦门市人力资源和社会保障局发布通知，2024年度中国留学人员回国创业启动支持计划开始申报，申报时间截至3月1日。

其中，入选重点类项目的留学人员可获得创业支持资金50万元，入选优秀类项目的留学人员可获得创业支持资金20万元，厦门市人社局还将为符合条件的人才项目提供1∶1最高不超过30万元的配套资助。申报人需按照通知要求填写申报表及相关材料，并寄送至厦门市留学人员服务中心。

申报中国留学人员回国创业启动支持计划需同时具备以下条件：申报人应为所创办企业的法定代表人；在国（境）外获得硕士或博士学位，或具有一年以上国（境）外博士后工作经历；拥有自主知识产权，技术创新性强，具有较强市场潜力；熟悉相关领域和国际规则，有较强的经营管理能力，有海外自主创业经验者优先考虑；企业注册时间不早于2021年1月1日；申报人出资额占企业注册资本的50%以上；申报人现已全职回国，在海外无工作；已办理厦门市留学人员工作证；诚信守法，无违法犯罪记录。

需要申报人注意的是，本计划往年入选人员不再重复支持。申报人不得在多个地区同时申报。申报人所在园区要对申报人条件、申报材料等做好审核推荐工作；未入驻园区的，由厦门市留学人员服务中心进行实地考察核实。

同时，2024年度高层次留学人才回国资助申报已开始。据了解，申报人员须同时具备以下条件：中国籍；年龄不超过50岁；在国（境）外获得博士学位；2019年之后回国；现已全职到岗，辞去海外工作或在海外无工作；已办理厦门市留学人员工作证；诚信守法，无违法犯罪记录。同等条件下择优推荐曾在国外著名高校、科研院所、跨国公司、国际组织等机构担任副教授（副研究员）以上专业技术职务或高级管理职务，并取得显著成果的留学回国人才。往年入选人员不再重复支持。已入选国家级人才计划的留学回国人才不纳入资助范围。

人力资源和社会保障部将组织专家评审，优中选优确定资助人选，并对资助人选提供一次性资助金30万元。

(责编：李依环、孙竞)