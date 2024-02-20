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香港科研人员研发出阿尔茨海默病诊断新技术

2024年02月20日08:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报香港2月19日电  （记者冯学知、陈然）香港科技大学19日在香港科学园举行记者会，介绍由该校领导的国际研究团队在阿尔茨海默病诊断和管理方面取得的最新进展。该团队成功开发了一项可用于阿尔茨海默病和轻度认知障碍早期检测的血液测试技术，准确率分别超过96%和87%，有助于实现阿尔茨海默病的早期诊断和精准治疗。

据介绍，阿尔茨海默病的一个主要特征是有害的淀粉样蛋白（Aβ）斑块在大脑中积聚，导致脑细胞功能障碍和丧失，进而导致渐进式的记忆力衰退、认知能力下降以及日常活动和沟通困难。目前，阿尔茨海默病的诊断主要通过观察临床症状来完成，但能观察到临床症状时病情往往已发展至中晚期。香港科技大学领导研发的血液测试技术可同时检测21种与阿尔茨海默病相关的血液蛋白生物标志物的水平变化，并依此为受试者评分以评估病情，可在阿尔茨海默病临床症状出现前5至10年筛选出患者，协助医生为患者提供临床诊断和及时干预，从而改善治疗效果。

负责带领此项研究的香港科技大学校长、分子神经科学国家重点实验室主任叶玉如表示，新研发的阿尔茨海默病血液测试技术简单、高效且入侵性低，可用于筛选合适的患者以进入临床试验和药物治疗，也可用于密切监测病情进展和药物反应。

(责编：李依环、孙竞)

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