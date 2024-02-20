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全国已累计举办各类招聘活动1.8万场——

春风送岗促就业

本报记者 李婕
2024年02月20日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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“便利、贴心、服务暖心。”2月15日，东西部劳务协作免费返岗专列D1831次列车，载着600多名贵州籍务工人员，从贵州省遵义市出发，前往广东省广州市。广东和贵州两省人力资源和社会保障部门与铁路、交通等部门提前谋划，接驳送达，畅通务工人员返岗之路。

现场招聘、集中返岗、跨省招工……春节期间，各地春风行动不停歇，持续举办线上线下招聘活动，提供专车、专列、包机服务，帮助劳动者早返岗、企业早开工。人力资源和社会保障部发布的数据显示，截至2月17日，全国已累计举办各类招聘活动1.8万场，发布岗位1000万个；发出务工人员专车、专列、包机3000辆（列、架）次，输送劳动者10万人。

大型现场招聘活动火热。2月11日至13日，江苏省宿迁市举行“乐业宿迁”就业创业“春风行动”大型现场招聘会，现场聚集了长电科技、龙恒新能源、京东信息技术、正大食品等150家企业，提供2.26万个岗位，涵盖设备管理员、质量检验员、营销经理、机械设计、行政文员等多种职位，共有2.1万人次参加招聘活动，4900人次达成用工意向。

“保姆式”服务助力返岗就业。2月12日，贵州省毕节市威宁县举行2024年“春风行动·暖心返岗”启动仪式，集中输送3500余名务工人员启程返岗。春节前，威宁县人社局等部门提前摸清登记务工群众春节后的返岗意向，节后至2月底，将持续通过包飞机、包大巴、乘高铁、补贴自驾等方式，输送1.1万余名务工群众外出务工。

2月13日，上海接回首批30名“点对点”乘飞机返岗复工的云南老乡，为他们送上春节祝福和新春礼包，并提供直接驶往企业的大巴，实现返岗复工从家门口“直达”厂门口。上海各级人社部门从去年12月下旬就密集赴相关劳务输出大省、对口支援地区等进行劳务协作对接40多次，在当地开展驻点招聘、组团招工。根据安排，接下来还将有20余批“点对点”返岗复工服务，成规模成批次引进更多外省市劳动者。

抢抓节后“黄金期”跨省招工。2月17日，浙江省舟山市人社局组织17家企业赴河南省濮阳市和许昌市开展劳务招引工作，提供水产捕捞、船舶制造、石化装置安装、纺织、电子电力器件制造等岗位1523个。另外两路招工队伍2月18日出发，前往四川省达州市、宣汉县等地，千余个岗位正虚位以待。

人社部有关负责人此前介绍，“春风行动”将于1月下旬至4月上旬持续举行，以“春风送岗促就业、精准服务助发展”为主题，聚焦农村劳动者和有用工需求的用人单位，集中开展引导有序外出、促进就近就业和返乡创业、组织招聘用工等服务，力争实现稳就业增民生福祉、保用工促企业发展、提热度强市场信心的目标。

(责编：李依环、孙竞)

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