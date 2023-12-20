人民网北京12月20日电 （记者郝孟佳）今天，教育部召开新闻发布会，介绍联合国教科文组织在中国上海设立国际STEM教育研究所有关情况。世界工程组织联合会前主席龚克介绍，STEM教育对国际社会未来发展的影响和意义最为重要、最为关键的是，STEM教育对于全面实现全球可持续发展目标具有基础性、全局性和先导性的作用。

龚克提到，STEM教育不只是科学、技术、工程和数学学科的教育，更是一套贯通科学-技术-工程-数学的融合性、整合式的新的教育理念、方法与模式。STEM教育为学生提供了整体认识世界的桥梁，通过面向问题的“项目式”学习，使他们能够将所学的知识和方法相互联系、相互交融，形成一个统一的整体。这种教育方式旨在消除传统教学中各学科知识割裂的障碍，有助于提升学生综合解决实际问题特别是可持续发展问题的能力。可以说，STEM教育也是适应新科技革命和可持续发展转型的教育创新，它对于推动整个教育体系的创新和转型，也具有重大意义。

龚克指出，STEM教育在全球发展很不充分、很不平衡。主要问题就在于，对于STEM教育如何适应和促进新科技革命与社会经济转型的规律认识不深，对于STEM教育如何适应和促进学生发展的机理把握不力，对于STEM教育的成功实践总结不足，对于STEM教育如何与不同地区发展条件、不同学段学习特点有效结合的探索不够。建立国际STEM教育研究所，对于破解这些问题，推动STEM教育在全球范围，特别是发展中国家更充分地发展，进而加速可持续发展转型，具有十分显著、极其重要的意义和作用。

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