人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

STEM教育对于全面实现全球可持续发展目标具有基础性、全局性和先导性的作用

2023年12月20日11:29 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月20日电 （记者郝孟佳）今天，教育部召开新闻发布会，介绍联合国教科文组织在中国上海设立国际STEM教育研究所有关情况。世界工程组织联合会前主席龚克介绍，STEM教育对国际社会未来发展的影响和意义最为重要、最为关键的是，STEM教育对于全面实现全球可持续发展目标具有基础性、全局性和先导性的作用。

龚克提到，STEM教育不只是科学、技术、工程和数学学科的教育，更是一套贯通科学-技术-工程-数学的融合性、整合式的新的教育理念、方法与模式。STEM教育为学生提供了整体认识世界的桥梁，通过面向问题的“项目式”学习，使他们能够将所学的知识和方法相互联系、相互交融，形成一个统一的整体。这种教育方式旨在消除传统教学中各学科知识割裂的障碍，有助于提升学生综合解决实际问题特别是可持续发展问题的能力。可以说，STEM教育也是适应新科技革命和可持续发展转型的教育创新，它对于推动整个教育体系的创新和转型，也具有重大意义。

龚克指出，STEM教育在全球发展很不充分、很不平衡。主要问题就在于，对于STEM教育如何适应和促进新科技革命与社会经济转型的规律认识不深，对于STEM教育如何适应和促进学生发展的机理把握不力，对于STEM教育的成功实践总结不足，对于STEM教育如何与不同地区发展条件、不同学段学习特点有效结合的探索不够。建立国际STEM教育研究所，对于破解这些问题，推动STEM教育在全球范围，特别是发展中国家更充分地发展，进而加速可持续发展转型，具有十分显著、极其重要的意义和作用。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部