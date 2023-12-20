人民网北京12月20日电 （记者李昉）19日，农大附小首届儿童科学素养提升高层研讨会暨儿童科学院成立仪式在京举办。中国工程院李德发院士与11岁的刘潍源同学共同出任儿童科学院首任院长。特级航天员聂海胜及中国农业大学、北京大学、中国农科院等单位的30多位多领域科学家参加了会议。

李德发院士指出，“世界正处于百年未有的大变局时期，目前中国的科技发展面临着巨大的挑战压力，这同时也是自主发展的绝佳机遇期。但科学素养和科技能力的提升并非一朝一夕所能完成，我们必须从娃娃抓起，从基础教育抓起”。

“农大附小儿童科学院成立，尤其还专门成立了星空探索学部，相信这不仅能有效激发孩子们从小对航空航天的好奇和兴趣，对中国航天人才的梯队储备也一定是件好事。”三上太空的特级航天员聂海胜说。

“作为教育部直属高校，我们要充分发挥在农学、生命科学和农业工程等学科方面的科学人才和研究优势，继续为我们附小的孩子成长助力，继续将我们的资源向社会开放，支持中国的基础教育发展。”中国农业大学副校长林万龙在会上发言说。

研讨会上，各行业专家围绕“儿童科学素养提升以及儿童科学院成立运行的意义”等主题进行了深入的讨论。他们表示，科学素养提升必须从娃娃抓起，农大附小儿童科学院的成立运行对儿童科学素养提升意义重大。但儿童科学素养的真正提升，还必须有更扎实的举措，必须把科学教育真正地融入日常的生活、课程及教学实践中，社会资源，尤其是周边社区资源也必须持续地有效支持方能见效。

据悉，儿童科学院分别成立了生命科学学部、学习科学学部、信息科学学部、星空探索学部、创新科学学部等六大学部。这些学部将涵盖从基础科学到前沿技术的广泛领域，旨在激发孩子们对科学的好奇心和探索欲。会上，儿童科学院各学部还发布了首年度科学研究的课题与计划。

(责编：郝孟佳、熊旭)