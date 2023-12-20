原标题：我母乳结构脂肪生产关键技术获突破

记者日前从江南大学获悉，该校王兴国教授团队联合蒙牛集团、青岛海智源生命科技有限公司，在母乳结构脂肪生产关键技术研究与应用上获重要突破。相关研究成果入选现代农业领域十大科技进展，乳脂数据库和相似性评价体系的构建与应用获得中国商业联合会科学技术奖特等奖，新产品获2022年中国食品科学技术学会产品创新一等奖。

婴幼儿的“口粮”除了母乳外便是婴幼儿配方乳粉，脂肪是婴儿配方奶粉的重要成分，占总重量的30%左右；母乳结构脂肪是婴儿配方奶粉脂肪的核心配料，是母乳区别于其他天然脂肪的重要组成成分。

“多年来，结构脂肪的核心制造技术一直未能突破，相关产品一度依赖进口。”王兴国说。

该团队采集了我国17省27市5000多例母乳样品以及丹麦、埃及两国的母乳样品，构建了迄今为止最大的母乳脂数据库，创制了甘油三酯同分异构体等的定性定量检测方法，分析了400余种脂质成分，通过创建的多指标相似性评分模型和多级分类评价体系，对母乳和婴幼儿配方乳粉脂肪进行深入研究，挖掘出MLCT和UPU两类母乳功能脂肪标志物，明确其具有降低体脂和改善便秘的健康功效。

通过针对母乳结构脂肪生产关键技术开展科技攻关，该团队突破了酶促随机酯交换技术制备MLCT关键技术，研发了具有自主知识产权的结构脂肪MLCT；突破了sn-1,3专一性脂肪酶催化技术制备UPU关键技术，研发了具有自主知识产权结构脂肪UPU（新型OPO），产品符合GB 30604-2015食品安全国家标准，成功破解我国婴幼儿“口粮”制造的核心技术与“卡脖子”难题。

记者了解到，该团队正积极与国内企业合作，加快推动技术落地转化。目前，就相关研究成果的落地已在青岛海智源生命科技有限公司建立生产线，同时，蒙牛集团通过新国标注册，在全球首次将其用于“瑞哺恩”品牌的多个婴配奶粉产品中，开创了婴配粉用油整体母乳化的先例。

（记者郑莉 通讯员于乐 孙嘉隆）

(责编：郝孟佳、李昉)