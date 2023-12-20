原标题：自然科学基金委：持续深化人才资助体制机制改革

2023年度国家自然科学基金管理工作会议12月18日在北京召开。国家自然科学基金委员会（以下简称“自然科学基金委”）主任窦贤康在会上强调，2024年，自然科学基金委将强化基础研究前瞻性、战略性、系统性布局，积极落实机构改革任务，不断优化完善人才资助体系，围绕人才培养、联合资助、重大类型项目管理等制定出台一系列改革举措，不断提升科学基金的资助效能。

窦贤康在讲话中指出，在深化人才资助体制机制改革方面，自然科学基金委将开展“杰青”项目结题分级评价及延续资助工作，确定评价等级作为“杰青”项目负责人科研表现的评价参考，同时择优遴选不超过20%给予第二个五年滚动支持，资助强度加倍，构建对优秀人才的长周期稳定资助机制；将女性申请“杰青”项目的年龄限制放宽到48周岁；试点推进临床医师科研评价体系改革。

同时，自然科学基金将向港澳地区依托单位开放“杰青”项目，将“优青（港澳）”并入“优青”项目，继续开放青年基金项目，对港澳地区和内地依托单位，“杰青”“优青”、青年基金项目采用同样的资助模式和评审标准，同台竞争。此外，自然科学基金将在基础科学中心项目中单设赛道，专门资助最高年龄不超过55周岁、平均年龄不超过50周岁的年轻科研团队；继续试点对优秀博士研究生、本科生的资助，坚持“少而精”，为构建高水平基础研究队伍提供“源头活水”。

在完善多元投入机制方面，自然科学基金将试点企业创新发展联合基金和“叶企孙”科学基金申请时不计入申请和承担项目总数范围，正式接收申请后计入；试点对加入区域创新发展联合基金的内蒙古、宁夏、青海、西藏、广西、海南、贵州、云南和甘肃等9个基础研究薄弱的地区采取适当的倾斜政策；进一步拓展区域创新发展联合基金、企业创新发展联合基金、与行业部门设立的联合基金资助规模，扩大社会和个人捐赠的范围。

自然科学基金将稳步扩大经费包干制实施范围，对试点设立的青年学生基础研究项目实行经费包干制。此外，自然科学基金委将进一步健全覆盖通讯评审、会议评审全流程的防范整治评审专家被“打招呼”的工作机制和制度体系，切实强化监督、抓好落实，营造风清气正的科研生态环境。

（记者操秀英）

(责编：郝孟佳、李昉)