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中文的世界性正在增强

王 辉 周智婉
2023年12月20日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　中文是中国提供给世界的公共语言文化产品。新世纪以来，学习和使用中文的范围不断扩大。据统计，目前全球190多个国家和地区开展中文教学项目，85个国家将中文纳入国民教育体系，海外正在学习中文的人数逾3000万。近年来，中文也被联合国世界旅游组织、国际航空运输协会等国际组织增列为官方语言。随着中国国际地位和影响力的提升，中文的世界性、通用性在不断增强。

　　语言是了解一个国家的钥匙。中国和外部世界之间的沟通毫无疑问需要语言作为媒介，而中文能够促进语言沟通、讯息传递、知识共享、情感理解和心灵相通，学习和使用中文是认知中国、理解中国以及与中国进行交流合作的必要前提。因此，中文不仅属于中国，也属于世界，中文的未来需要中国和世界各国中文学习者、使用者、传播者等多方力量共同塑造。

　　作为各国外语教学或传承语教学的组成部分，海外中文教学服务于各国学习者掌握中文、了解中国的现实需求和未来愿景。当然，国际中文教育不仅提供了中文学习机会，更为重要的是，中文所承载和形塑的知识体系、知识图谱和知识观是世界知识体系不可或缺的部分，对中文学习者开拓视野、提升认知等会有所助益。

　　国际中文教育也是教育国际交流的重要方面。智慧中文教育、区域国别中文教育、中文+职业技能、中文工坊等中文教育和应用方式的创新发展，丰富了中文的学习和应用场景，增强了中文的融合性和实用性。此外，中文也可以为中外教育交流搭建沟通桥梁，促进教育合作项目的达成，拓展教育教学的深度和广度，吸引和培养优秀的国际化人才。通过与高等教育、职业教育和基础教育的密切配合，协同发展，国际中文教育可为教育国际化发展提供新动能。

　　中文也是推动中外文明互鉴的桥梁。中华文明博大精深，历久弥新。中文作为中华文明的基础载体，其走向世界有助于中华文明的传承传播，为推动构建人类命运共同体贡献精神力量。

　　在世界局势复杂多变的背景下，中文对化解文明冲突、消弭文化鸿沟、增进国际理解有独特而重要的价值。通过扩大中文的学习和使用范围，提升中文的多维价值，有助于促进中华文明和其他文明和合共生。当前数智化背景下，人工智能技术不仅推动教育模式的创新，还为跨文化理解和文明互鉴带来新的机遇。优质的中文大语言模型可以助力中华文明传播，让中华文明之光熠熠生辉。

　　（作者分别为浙江师范大学国际中文教育研究院教授、北京语言大学国际中文教育研究院博士生）

(责编：李昉、郝孟佳)

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