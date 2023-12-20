原标题：甘肃高校：对受灾学生开展应急资助

12月18日23时59分，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震。为帮助因地震受灾致困学生渡过难关，甘肃各高校立即开展地震受灾学生情况摸排、关心慰问和应急资助工作。

兰州大学快速启动受灾学生摸排工作，开通“甘肃临夏州积石山县地震受灾学生临时困难补助”专项通道。受地震影响，导致家庭经济出现困难的在读本科生，即日起可登录学工系统，点击“资助申请”—“甘肃临夏地震受灾学生专项通道”进行受灾专项资助申请，经学生奖助中心审核后，学校将参照学生临时困难补助标准确认并发放补助金。

西北师范大学连夜召开专项工作会议，决定为摸排的121名甘肃临夏州积石山县、青海海东市等震中区域家庭受灾严重的学生发放第一批临时困难补助12.1万元，并将受灾学生及时纳入学校资助体系持续关注。

西北民族大学及时启动临时困难救助工作，为因灾致困的学生提供关心和帮扶，保障同学们安心学习生活。同时根据学生受灾情况，开展家庭经济困难认定、等级调整等相关资助工作。

甘肃农业大学第一时间开启应急避难场所，打开食堂、体育馆等场馆保障学生取暖；各学院领导、辅导员、班主任在现场维持秩序、疏导学生情绪。同时展开受灾学生摸排工作，启动临时困难救助通道，为44名受灾学生家庭伸出援助之手，通过“一对一”关爱帮扶和心理疏导，缓解学生心理压力。

兰州财经大学第一时间摸排出积石山籍灾区学生94名，班主任逐一给相关学生家长打电话，了解受灾情况，表达学校的慰问与关怀，并对相关学生进行专业的心理疏导。下一步，学校将对积石山籍学生给予一定的经济资助，并出台勤工助学等帮扶措施，帮助灾区学生及其家庭渡过难关。（记者王冰雅、宋喜群）

(责编：李昉、郝孟佳)