原标题：培养社会认可度更高的学生

“课堂上学过的PLC控制系统，在工作中经常用到，企业导师推荐考的工业机器人应用编程‘1+X’证书也派上了大用场。”前不久，苏州工业职业技术学院（以下简称“苏工院”）机电工程系大三学生尹天赋结束了一天的实习，他告诉记者，虽然实习时间不到四个月，但他已经成了项目部的“熟练工”，只待拿到毕业证，就能在这家苏州公司入职工作。

为何苏工院毕业生成为用人单位的“香饽饽”？纵深推进产教融合与校企合作是关键一招。以尹天赋所在的学院为例，校企双方共建机电一体化学生实训基地，遴选优秀学生聘为企业准员工，参与生产实践任务，组成校企深度融合的常态化运行团队，并引入真实生产任务到课堂，实现教学过程与生产过程完全对接。

2013年，苏工院与苏州的国有企业创元集团联合成立“创元学院”。从一开始仅有2个班37人的“海格—苏工院技师订单班”，到如今已组建涉及10多个专业、1500多名学生联合培养的33个企业冠名班。苏工院联合企业在人才共育、专业共建、资源共享、科研共促、师资共培方面持续探索，围绕“课岗融通、知行融合、德技融汇”，将职业道德、人文素养教育贯穿培养全过程，推进校企一体化育人。

依托工科优势、工业特色，苏工院积极服务苏州制造业转型升级。面对苏州集成电路企业厂务工程师方向存在的人才紧缺问题，苏工院结合已有专业设置，经多方准备，于今年9月首次招收集成电路技术专业厂务工程师方向的学生入学。

10年来，苏工院在产教融合方面办学成效显著，示范引领作用不断增强。该校提出的“课与岗对接、人与课适配、人与岗匹配”协同课改理论，其实践成果在2022年职业教育国家级教学成果奖中获得一等奖。

“苏工院要培养综合素质更强、社会认可度更高、技术水准更好的学生，就要以聚焦苏州智能制造产业、服务智能工厂车间、培育智慧工匠人才为建设思路，聚力智能制造产业高素质技能人才需求，全面推进产教融合、科教融汇。”苏工院党委副书记、院长马延文说。

（记者 苏雁 通讯员 姬尊雨 芮舒晨）

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