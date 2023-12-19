人民网北京12月19日电 日前，清华大学“双肩挑”政治辅导员制度建立70周年纪念大会在新清华学堂举行。清华大学各时期优秀辅导员校友代表、相关部处和院系负责人、全体在校辅导员、班主任代表等1600余人齐聚一堂，弘扬传统、展望未来，推动学校辅导员工作再上新高度。

教育部党组成员、副部长翁铁慧指出，“双肩挑”政治辅导员制度的创立，社会主义制度在中国特色高等学校有了更加鲜活有力的实现形式，社会主义大学的政治方向和育人质量在最基层教育细胞单元得到了切实激发和坚实保障，对于推进中国特色高等教育理论与实践具有十分重要的意义。实践证明，“双肩挑”政治辅导员制度的创立和发展，对于推动清华大学乃至全国高校培养出一代代中国特色社会主义建设者和接班人发挥了重要作用，也催生一批批政治辅导员成长为优秀领导干部和杰出专家学者。她强调，要进一步提高思想认识，把队伍建设摆在回答好核心课题的突出位置；要聚焦配齐建强，把能力素养提升作为队伍建设的关键举措；要坚持先行先试，把强化激励保障作为示范引领的重要目标。

北京市委常委、组织部部长、教育工委书记游钧表示，作为“双肩挑”政治辅导员制度的发源地，清华大学在全国、首都高校辅导员制度建立和发展的过程中发挥了龙头带动作用，也为国家培养了一大批各行各业的卓越人才。在当前建设社会主义现代化国家、建设教育强国的新征程上，辅导员仍然是高校办学治校、培养担当民族复兴大任时代新人不可或缺的重要力量。希望清华大学不断探索，先行先试，奋力续写辅导员工作的“清华篇章”，在全国、首都高校辅导员队伍建设中继续发挥好示范引领作用。

清华大学党委书记邱勇提出，“双肩挑”政治辅导员制度将党的教育方针所提出的人才培养目标进行了具体化、人格化的呈现，为广大青年学生树立了具有引领示范作用的学习榜样；将解决思想问题与解决实际问题紧密结合，创造了一种“总与学生在一起”的思想政治教育的有效模式；将“育人”与“育己”有机统一起来，在压担子的过程中促进了辅导员自身的全面成长。辅导员制度已成为清华一项极具特色、极其重要的制度安排，是清华育人传统中不可或缺的重要组成部分。

“‘双肩挑’是一张靓丽的青春名片，是我们一生引以为豪的光荣身份。‘双肩挑’政治辅导员制度是一棵常青树，每一位辅导员都是这棵大树上的一片叶子，得到她的滋养，也装点了她的美丽。”邱勇表示，未来，学校将一如既往地关心支持辅导员队伍建设，支持辅导员自身的成长，切实帮助辅导员解决工作中、学习中的具体困难和问题，为辅导员拓展更广阔的成长空间。

大会还进行了表彰环节。清华大学党委副书记许庆红宣读了清华大学2022-2023学年度优秀辅导员、“刘冰奖”、优秀学生事务工作助理获奖名单。

清华大学“双肩挑”政治辅导员制度建立于1953年。当时面对学生数量迅速增加、从事思想政治工作的干部数量严重不足的情况，时任校长蒋南翔创造性地提出选择学习成绩优良且觉悟较高的党团员担任辅导员、“半脱产”做思想政治工作，并以此逐步培养起一支又红又专、能够“两个肩膀挑担子”的思想政治工作队伍。70年来，“双肩挑”政治辅导员队伍不断发展壮大，目前已累计有近1万1千人担任过清华辅导员。一大批德才兼备的优秀人才从这支队伍中成长起来，成为了各行各业的领军人物和骨干力量。（孙竞、实习生朱彦初）

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