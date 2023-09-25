金 石

【人物】“挖姜男孩”姚胜旺

【故事】不久前，家住云南省德宏傣族景颇族自治州芒市的姚胜旺以621分的成绩被大连理工大学录取。录取通知书送到家里时，姚胜旺刚从地里挖生姜回来，他顾不得洗掉手上的泥土，颤抖而郑重地签收下录取通知书。这一幕感动了许多网友，大家亲切地称他为“挖姜男孩”。

【点评】

生长于云南山区，姚胜旺一家并不富裕。据媒体报道，姚胜旺一家6口人，父亲有肢体残疾，母亲在外打零工。为了补贴家用，姚胜旺挖姜之余，每天还要做兼职。人们感动于姚胜旺纵使贫困却依然心怀梦想、认真学习，欣慰于天道酬勤、努力终有回报，同时也不免担忧，这个并不富裕的家庭能否负担得起他的大学学费与生活费。

努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，是教育的神圣使命。大连理工大学得知情况后，第一时间主动联系姚胜旺，承诺根据国家学生资助政策与学校奖助学金规定，给予全过程帮扶：入学前，帮助申请助学贷款，提供“援梦专列”资助项目、报销来校路费；入学时，通过“援梦助学金”、绿色通道和爱心大礼包提供一定额度现金资助和被褥等生活用品；入学后，帮助申请国家助学金，并根据个人特长匹配相应的勤工助学岗位。周密的安排，为姚胜旺安心读书、追逐梦想提供扎实保障，传递出促进教育公平的力量与温度。

让贫困学生有学上、上得起，保障他们能安心学、专心学，是促进教育公平的题中应有之义。不只是姚胜旺，国家助学贷款作为我国高校资助政策体系的重要内容，自1999年实施至今，已累计发放4000多亿元，资助了2000多万名家庭经济困难学生。在高等教育阶段，我国已经形成了政府主导、学校和社会积极参与的“奖、贷、助、补、免、勤”全方位资助体系。各个高校也不断探索更加多元化、个性化的资助服务体系。如湖南科技大学根据消费大数据，主动对在食堂消费次数多、平均消费额度低的学生发放餐补；中南民族大学持续近40年为困难学生发放御寒衣物等。学习是梦想的翅膀，多措并举、协同发力，织牢织密助学网络，定能让亿万学生共享优质教育，托举每一个向上的梦想。

不让一个学生因家庭经济困难而失学，这是党和政府的庄严承诺。实现这一目标，要聚焦人民群众所急所需所盼，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，不断缩小教育的城乡、区域、校际、群体差距。从义务教育“两免一补”实现城乡学生全覆盖，到营养改善计划惠及农村学生超3.5亿人次，再到切实保障家庭经济困难幼儿接受普惠性学前教育，我国坚持以公益普惠和优质均衡为基本方向，全面提高基本公共教育服务水平，为无数有需要的学子送去温暖，助力他们乘风而上，依靠教育成就未来。

8月末，大连海边，涛飞潮涌，海风阵阵，海鸥在远处振翅高飞，姚胜旺开心而又略显羞涩地笑着。报到前，老师专门带他来到这里，看一看心心念念的大海。从云南的山到大连的海，这场山海奔赴让人感动，也让人更加相信努力学习、追寻梦想的意义。在不断健全的学生资助政策体系支持下，会有更多青春梦想被点燃，也会有越来越多的“挖姜男孩”实现志向、拥抱美好未来！

《 人民日报 》（ 2023年09月25日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)