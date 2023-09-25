人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

托举每一个向上的梦想（暖闻热评）

金 石
2023年09月25日08:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号

【人物】“挖姜男孩”姚胜旺

【故事】不久前，家住云南省德宏傣族景颇族自治州芒市的姚胜旺以621分的成绩被大连理工大学录取。录取通知书送到家里时，姚胜旺刚从地里挖生姜回来，他顾不得洗掉手上的泥土，颤抖而郑重地签收下录取通知书。这一幕感动了许多网友，大家亲切地称他为“挖姜男孩”。

【点评】

生长于云南山区，姚胜旺一家并不富裕。据媒体报道，姚胜旺一家6口人，父亲有肢体残疾，母亲在外打零工。为了补贴家用，姚胜旺挖姜之余，每天还要做兼职。人们感动于姚胜旺纵使贫困却依然心怀梦想、认真学习，欣慰于天道酬勤、努力终有回报，同时也不免担忧，这个并不富裕的家庭能否负担得起他的大学学费与生活费。

努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，是教育的神圣使命。大连理工大学得知情况后，第一时间主动联系姚胜旺，承诺根据国家学生资助政策与学校奖助学金规定，给予全过程帮扶：入学前，帮助申请助学贷款，提供“援梦专列”资助项目、报销来校路费；入学时，通过“援梦助学金”、绿色通道和爱心大礼包提供一定额度现金资助和被褥等生活用品；入学后，帮助申请国家助学金，并根据个人特长匹配相应的勤工助学岗位。周密的安排，为姚胜旺安心读书、追逐梦想提供扎实保障，传递出促进教育公平的力量与温度。

让贫困学生有学上、上得起，保障他们能安心学、专心学，是促进教育公平的题中应有之义。不只是姚胜旺，国家助学贷款作为我国高校资助政策体系的重要内容，自1999年实施至今，已累计发放4000多亿元，资助了2000多万名家庭经济困难学生。在高等教育阶段，我国已经形成了政府主导、学校和社会积极参与的“奖、贷、助、补、免、勤”全方位资助体系。各个高校也不断探索更加多元化、个性化的资助服务体系。如湖南科技大学根据消费大数据，主动对在食堂消费次数多、平均消费额度低的学生发放餐补；中南民族大学持续近40年为困难学生发放御寒衣物等。学习是梦想的翅膀，多措并举、协同发力，织牢织密助学网络，定能让亿万学生共享优质教育，托举每一个向上的梦想。 

不让一个学生因家庭经济困难而失学，这是党和政府的庄严承诺。实现这一目标，要聚焦人民群众所急所需所盼，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，不断缩小教育的城乡、区域、校际、群体差距。从义务教育“两免一补”实现城乡学生全覆盖，到营养改善计划惠及农村学生超3.5亿人次，再到切实保障家庭经济困难幼儿接受普惠性学前教育，我国坚持以公益普惠和优质均衡为基本方向，全面提高基本公共教育服务水平，为无数有需要的学子送去温暖，助力他们乘风而上，依靠教育成就未来。

8月末，大连海边，涛飞潮涌，海风阵阵，海鸥在远处振翅高飞，姚胜旺开心而又略显羞涩地笑着。报到前，老师专门带他来到这里，看一看心心念念的大海。从云南的山到大连的海，这场山海奔赴让人感动，也让人更加相信努力学习、追寻梦想的意义。在不断健全的学生资助政策体系支持下，会有更多青春梦想被点燃，也会有越来越多的“挖姜男孩”实现志向、拥抱美好未来！

《 人民日报 》（ 2023年09月25日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部