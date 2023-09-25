原标题：猜灯谜做月饼 昆明留学生感受中秋“团圆味”

24日，东南亚、南亚在昆国际友人、留学生“读中国”中秋节联谊会在昆明举行。来自昆明各大高校的留学生及国际友人代表齐聚一堂，共歌舞、猜灯谜、学做月饼，感受中秋“团圆味”。

图为活动现场表演舞狮。刘冉阳 摄

本次活动由云南省图书馆、云南省东南亚研究会联合主办，包含中秋主题文艺展演及书法、品茗、焚香、猜灯谜等丰富多彩的体验活动。

在文艺展演环节，云南艺术家带来邓丽君经典歌曲演唱、古筝演奏、彝族歌舞等精彩表演，在昆留学生一展泰国蓬朗舞、伊桑舞风采。不同国家文化在此交融，奏响“天涯共此时 共叙中华情”的美好乐章。

图为泰国留学生表演蓬朗舞。刘冉阳 摄

当日，活动现场还设置书法交流、茶文化交流、香道体验、冰皮月饼制作、猜灯谜等多个传统文化交流体验区，中外友人围坐在一起，在体验中交流对中秋及中国传统文化的理解。

“没来中国之前，我一直不明白为何泰国的华人朋友们中秋节要吃月饼。现在才知道，月饼圆圆的，代表圆月，也寓意团团圆圆。”泰国留学生Supavee说，泰国传统盛会水灯节也是在满月之夜举行，像是中国的中秋节。

图为留学生、国际友人代表学做月饼。张晓梅 摄

同样来自泰国的留学生Pemika品尝到榴莲味的月饼后，很是感动。“从没想过会吃到这么熟悉口味的月饼。”Pemika称，这一口榴莲味的月饼，让她想起家乡，也将永远记住中国。 (记者 胡远航)

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