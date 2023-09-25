原标题：上海鼓励支持大学生创新创业：每年校创、市创、国创立项总数逾万项

自2007年起，上海市教委就启动实施大学生创新活动计划。到目前为止，上海已有32所本科高校参与大学生创新创业训练计划，每年校创、市创、国创立项总数已超1万项，财政经费支持累计超1亿元，已逐步构建了国家、地方、高校三级大学生创新创业训练体系，越来越多的学生参与到创新创业活动，并从中受益。

校创、市创、国创是指不同级别的大学生创新创业计划，比如，国创是指大学生国家级创新创业计划。

第八届上海大学生创新创业训练计划成果展举行。(上海健康医学院供图)

上海“海聚英才”全球创新创业峰会系列活动——第八届上海大学生创新创业训练计划成果展24日在上海健康医学院举行。本届成果展线上线下同步展出，为上海各高校师生提供了广泛参与的机会和平台。

当日展览呈现了一大批充满创意的创新创业项目，有涉及科学前沿的发明创造、有普惠生活的创新应用、有解决社会问题的探索实践等。比如：上海理工大学雷厉风行团队研发的微纳光感雷电防护装置，引入了新型的传感器以及数字化控制装置，能够实现断路的光学传感操作，将提升雷电防护装置的智能化水平与机械系统的可靠性；上海健康医学院学生何梦婷团队与校附属医院共同研发的基于神经调控的智能降压系统，由智能头套、治疗主机和智慧系统三部分构成，实现了监测、分析、治疗的一体化流程，有望进一步推动高血压病的根治。当天，创业项目代表通过汇报路演的形式分享了创新创业经验和感悟。

本届成果展以近两年上海市大学生创新创业训练计划项目为基础，向32所高校征集了83篇学生创新项目报告、51篇创业项目报告、92块创新创业项目展板、121篇教师和管理者论文、90篇创新创业训练计划项目案例。通过一系列评审、师生代表投票、项目答辩路演、专家点评等环节，最终评选出最佳创新项目16项、最佳创业项目10项、我最喜爱的项目20项、最佳人气项目20项、最佳创新创业训练计划项目案例18项、最佳创新创业教师及管理者论文18篇。

上海健康医学院校长吴韬教授表示，大学生创新创业训练项目不仅培养了同学们的创新精神、创业意识，更成为支撑学校参加“互联网+”等创新创业大赛和各类学科竞赛的重要抓手。他说，青年学生富有想象力和创造力，是创新创业的有生力量。高校在培养人才创新精神、创业意识和创新创业能力等方面有着无可替代的重要作用。上海健康医学院鼓励学生围绕生命健康、生物医药、智慧医疗、主动健康等领域进行创新创业，走出了一条应用技术型医学院“双创”教育之路，并形成了浓厚的校园“双创”文化。

上海市教委副主任孙真荣指出，下一步，上海将着眼夯实高水平人才培养和科技创新基础，调整优化学科专业布局结构；着眼服务构建高水平人才高地和助力重点产业发展，强化拔尖创新和紧缺急需人才培养；着眼提升服务力、贡献度，涵养提升基础研究和科技创新能力。他提出，要加快推进产教融合，推动双创工作的贡献度。面对新一轮科技革命和产业变革，各高校必须主动作为、谋划升级，实现创新创业与产业发展互动融合。 (记者 陈静)

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