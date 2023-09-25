乐 琦 王一赛

原标题：守正创新 推进国际中文教育高质量发展

语言是交流的工具，是思维的沉淀，更是文明互鉴的桥梁。中文是世界上最古老的语言之一，也是世界上使用人数最多的语言。作为联合国六种工作语言之一，中文被世界上越来越多的人视为一门有价值的语言而进行学习。今年秋季学期，沙特所有中学每周开设两节中文课程，仅麦加市就有超2.8万名学生学习中文。9月6日，我国教育部与法国国民教育和青年部签署关于中文国际班的行政协议，推动在法中文教学发展。20世纪50年代起，国际中文教育致力于满足全球国际中文学习者和爱好者的需求，以创新发展为导向，积极开创新内容、开辟新模式、开拓新业态，不断为增进世界各国文明对话、民心相通作出贡献。

中文焕发时代光彩

中文既是中华文明的重要标志,也是传承中华文明的重要载体。作为一种国际公共产品，中文日益成为国际社会感知中国、理解中国的一把钥匙。从这个意义而言，一方面，五千多年的中华文明为国际中文教育提供了深厚的文化教育资源；另一方面，国际中文教育也天然地肩负有中华文明当代阐释和创新表达的使命。

钱钟书先生1948年在《谈艺录》中曾明言：“东海西海，心理攸同；南学北学，道术未裂。”这启迪我们，世界各国人民的思维、道术、情感在不少情形下是相通的。公元353年，东晋书法家王羲之在兰亭修禊的聚会上仰望苍穹，挥笔写下《兰亭集序》，成为千古传诵的名篇。1600多年后的2022年10月12日，欧洲航天局女宇航员萨曼莎在距离地球420公里的高空“游目骋怀”，借由其中名句“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也”，表达她俯瞰寰宇时的心绪。

在近些年的国际中文教育实践中，中华优秀传统文化正在以一种全新的打开方式被越来越多的国际友人所喜爱。从“汉语桥”系列中文比赛、“新汉学”计划、汉教英雄会等国际中文教育品牌，到国际中文教育精品教材“1+2”工程、“故事里的中国”丛书等国际中文教育资源，一系列具有时代魅力和世界意义的内容不断丰富着国际中文教育教学资源。

导航系统“北斗”、宇宙飞船“神舟”、火星探测器“祝融号”、探月工程“嫦娥”、全球低轨卫星通信系统“鸿雁”……这些传统而浪漫的名字连通古今，既是寻常百姓熟悉的文化符号，又蕴藏丰富的历史内涵，成为“汉语桥”中文比赛中的一道独特风景线。今年8月，来自世界120个国家的138名“汉语桥”选手相聚广西，参观古代海上丝绸之路展览，了解世界文明互学互鉴的文化渊源；体验不同民族传统民俗和服饰，感受“美美与共”的文化精神；在百色体验直播带货的乐趣，领略中国与时俱进的时代气息……通过亲身体验当代中国在生态保护、乡村振兴、科技发展等方面的成果，选手们加深了对中华文化的理解。

国际中文教育从中华优秀传统文化中提炼时代价值和世界意义，从当代世界各国人民共有和特有的生活经验、现实需求、价值追求的角度寻找共鸣点，助力中华优秀传统文化焕发时代魅力，引领全球中文学习者更好地理解与欣赏中华文化。

提升中文实用价值

随着“一带一路”建设推进，中国企业持续开展广泛的国际经贸合作，复合型专业技术人才，特别是“精技术、通语言、懂文化”的复合型人才需求大幅增长。由此，以“鲁班工坊”“中文工坊”为代表的“中文+职业技能”教育新模式蓬勃发展，进一步推动国际中文教育高质量发展。推动实施“中文+职业技能”教育，对培养各国“中文+”复合型人才、助力中外经贸合作顺利开展、促进中外民心相通具有重要意义。

中外语言交流合作中心（简称“语合中心”）发布的《“中文+职业技能”教学资源建设行动计划（2021-2025年）》《职业中文能力等级标准》等规范文件，为“中文+职业技能”教育模式的高质量、规范化发展提供了重要参考。今年8月，2023中国-东盟教育交流周举办首届“中文+职业技能”教育国际合作论坛，为“中文+职业技能”教育模式的发展提供了有益借鉴。

在具体实施层面，“中文+职业技能”将中文教学与专业技能培训相结合，已涵盖医学、高铁、经贸、旅游、法律、海关等数十个领域，为学习者提供了丰富的学习体验和广阔的发展空间。在培训合作方面，“中文工坊”为中外职业院校、海外企业等机构合作提供“中文+职业技能”培训，目前已在泰国、马来西亚、阿根廷等国家建立19个中文工坊，受到学习者的欢迎。在课程开发方面，中文联盟已陆续推出多门“中文+”在线课程，内容涵盖餐饮、商务、旅游、工业机器人技术、创业策划等。在师资培养方面，语合中心先后与柬埔寨、印度尼西亚等国家主管部门合作，开展“中文+职业技能”本土教师培训，吸引100余所当地职业院校的数千名本土教师参与其中。

“中文+职业技能”教育将学习者的中文学习与职业发展双重需求相结合，帮助学习者将中文运用于高铁、经贸、旅游、法律、海关等职业实践中，提升了中文的实用价值。

科技赋能中文教育

随着新一代信息技术的崛起，国际中文教育领域积极拥抱新科技，数字资源不断优化，智能产品不断丰富，应用场景也不断拓展。可以说，科技创新为国际中文教育高质量发展注入了新的活力。比如，中文联盟以人工智能、网络多媒体等信息技术为支撑，运用多模态手段，将文字、图片、影像、声音等结合起来，为全球中文学习者提供了丰富的云端学习资源。截至目前，该平台共汇聚300余门、1.8万余节视频课程，惠及全球201个国家和地区的700万中文学习者。

面向未来，无处不在的网络泛在学习将成为全球中文学习者的主要学习方式。当前，“乐活中国”系列短视频成为国际中文教育类网络视频课程的代表之一。“乐活中国”以在华外国人为讲述者，以智慧交通、智能生活、校园生活、运动、美食、农家乐等为主题，立体化呈现外国人在中国的“乐活”故事，引领中文学习者从“乐”出发，沉浸式“乐”学中文。这不仅给中文学习增添了乐趣，也为国际中文教育提供了一种新的教学思路。

语音识别、文字识别、手写识别、语音合成、自然语言处理、深度学习、虚拟现实等智能技术逐步融入国际中文教育实践，智能化产品与教学环境创设日渐丰富，提升了国际中文教学中的自主性、互动性和趣味性。近年来，海外中文智慧教室通过“同屏互动”“中外双师”“线上+线下”等中文教学新模式，实现了实时、异地、双向的国际中文教学，为更多国家提供优质中文在线课程资源。在今年7月举办的第31届世界大学生夏季运动会期间，大运村的“汉语桥”数字中文体验区吸引各国运动员积极参与“学说中国话”“学唱中文歌”“学写中国字”等活动。运动健儿们在多媒体交互屏幕的互动中，轻松愉悦地迈出学习中文的第一步。

国际中文教育在守正创新中持续推进高质量发展，通过为世界各国人民提供感知探索中华文化之美的优质内容，开拓广阔丰富的“中文+职业技能”综合发展空间，打造轻松有趣、沉浸互动的中文学习体验，搭建起联结世界各国中文学习者文化交流互鉴的桥梁和纽带。

（作者：乐 琦 王一赛，分别系中国传媒大学教授、博士生导师，当代中国与世界研究院期刊出版与学术交流中心编辑）

(责编：郝孟佳、李依环)