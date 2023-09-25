原标题：重庆市大渡口区：加快教育强区建设 推动区域教育高质量发展

地处重庆市主城区西南部的大渡口区，紧紧围绕立德树人根本任务，贯彻“多维一体 教育大渡”区域教育理念，锚定“抓质量、强基础、出特色、树品牌、争一流”发展主题，多措并举开展教育强区建设，推进区域教育高质量发展，为建设“公园大渡口 多彩艺术湾”贡献力量。

提升质量 激发区域学校发展活力

大渡口区紧扣“学前教育出特色、义务教育成标杆、高中教育有突破、职业教育树品牌”四大“攻坚任务”，扎实开展各项教育教学改革活动，激发区域学校发展活力，不断提升教育质量，形成各学段“各美其美”的教育格局。

全区稳步推进学前教育普及普惠区县创建工作，独创“千绘百读”项目，形成学前教育独特的“探索式阅读”课程体系。义务教育集团化办学成效突出，优质教育资源覆盖面进一步扩大，初步构建“多维大阅读”品牌体系，形成“读、讲、演、写”矩阵式闭环推进机制，有序推进义务教育高质量课堂建设。2022年，35节课获评重庆市基础教育精品课，其中7节课入选教育部基础教育精品课。大渡口区携手高校共建职业教育专业，与企业签订校企合作协议，培养适应社会发展的高素质技术技能人才，服务地方经济发展。

“内培+外引”的高中教育，数量质量双提升。茄子溪中学坚持艺术体育特色发展，创建重庆市体育课程创新基地，培养多名世界级、国家级和市级冠军；三十七中围绕“自得教育”办学特色，形成“三向七维”课程体系，开发学生学习、创新能力。学校已获国家专利300多项，获评重庆市中小学科技创新教育改革试点学校、青少年创新人才培养雏鹰计划项目学校等荣誉称号。同时，大渡口区加大优质资源供给，引进西南大学附属中学进驻办学，加强与成都七中、巴蜀中学的合作，共享名校优质资源，实现了“高中教育新突破”。

整合资源 构建心理健康教育新样态

大渡口区积极探索心理健康教育队伍建设一体化、主题活动一体化、课程资源研发一体化、协同育人一体化的教育体系，构建中小幼心理健康教育一体化新样态。

2019年，大渡口区未成年人心理健康成长辅导中心正式成立，组建“区教师进修学院教研员+辅导员+学校教师+班主任”的志愿者服务团队，开展分片、包校指导。2022年，“大渡口区金泽勤心理健康教育工作室”成立，完成了心理健康教育中小幼一体化教研团队的建设。教研团队针对师生及家长关注问题进行微课程资源研发，构建由区域德育研究中心、未成年人辅导中心、区域各中小学、各班级组成的矩阵式云课堂，实现课程资源研发一体化。区域持续开展中小幼“5·25”心理健康月活动，及“亲子润心 让爱更近”“珍爱生命 润心成长 点亮未来”等特色主题活动。

2023年，大渡口区医教协同的“智慧教育·心理健康”试点项目正式启动。项目以学校为主、医疗机构为辅，医院发挥人才、技术、场所、专业等优势，在心理测量、心理辅导、心理研训等方面给予学校大力支持。项目自启动以来，运用云测评系统建立“一生一档”心理成长健康档案、“知心辅导员”专题培训等工作，打造线上线下相结合的区域性心理健康教育课程资源，同时对学生开展个性化心理辅导，深化医教协同育人一体化，赋能青少年身心健康发展。

深化改革 开启教师教学述评新探索

大渡口区结合区域教育实际，融合“大数据+”数字化技术，开启教师教学述评，探索建立中小学教师教学述评制度，同时将任课教师每学期对每个学生的学业述评情况纳入教师考核内容。

大渡口区教师进修学院成立专项小组，把大渡口区实验小学确立为首批改革试点基地校，专项开展试点校探索实践。教研员和一线教师群策群力，分学段、分学科研制学生学业述评要素、年段目标、述评用语等，确定教学述评的指标维度、评价标准、操作细则，生成教师教学述评评价量表，形成《大渡口区中小学教师教学述评评价量表》《大渡口区中小学教师教学述评评价实施指导意见》等成果。项目组搭建专业在线平台，将评价量表数据化、可视化，形成教师教学及学生学业数据的收集、陈述及评价建议语言，确保教师教学述评具有针对性及导向性。“大数据+”嵌入中小学教师教学述评工作中，成为大渡口区教育评价改革的亮点。

项目试点取得初步成效，成为重庆市教育评价改革试点项目25个“重点支持项目”之一。在探索实践过程中，一线教师更新了教育理念，关注学生全面发展。

在教育强区建设中，于2022年首创并持续至今的“大渡口区教师文化节”，以“红心向党 爱如朝旭”为精神内涵，以年度主题文化为载体，体系化讲好“好老师”的“好”、放大“大先生”的“大”，为区域教师赋能，全面促进全区高质量教育体系逐渐形成。2022-2023学年度，大渡口区《中小学思政课区域整体推进实践研究》获基础教育国家级教学成果奖，5项课题获重庆市教学成果奖，获奖等级和获奖数量均名列重庆市前茅。5个德育项目获评重庆市第三批中小幼德育品牌。在2022年重庆中小学学生艺术系列活动中，大渡口区一等奖获奖比例为71.4%，全市领先；在重庆中小学生武术比赛中获得32个单项冠军。全区新建立重庆特级教师、学科带头人、学科名师工作室10个，新增学科带头人1人、学科名师9人、骨干教师21名。

（数据来源：重庆市大渡口区教师进修学院）

(责编：郝孟佳、李昉)