原标题：河北石家庄：灵活就业市场架起就业服务桥梁

“技师、工程师，月薪3000至6000元，普工、绕线工，月薪3000元起……”近日，河北省石家庄市桥西区的石家庄灵活就业市场入口处的两块电子显示大屏上，实时滚动着用工信息。

一早就拉着朋友来“报到”的张晓敏，是就业市场的“老熟人”了。“不久前我刚在这儿找到了称心的工作，这次带朋友过来试试。”张晓敏说。

今年44岁的张晓敏这些年一直在家带娃，孩子升入高中后，闲下来的她便萌生了找工作的念头。今年7月，她来到石家庄灵活就业市场填写个人信息注册账号，打算找一份与家政相关的工作。没想到，几天后市场就给她推荐了六七条用工信息。经考虑，她最后选择在离家不远的一个小区里当保姆。“每个月有4000多元工资，离家还近，很符合我的预期。”张晓敏说。

为破解找工作难和用工难的双重难题，自2022年开始，石家庄市积极推进灵活就业市场建设，通过政府搭台主导，引入专业人力资源机构负责运营的模式，为灵活就业人员提供工作推荐、技能培训、法律咨询等多项服务。

求职者在这里能找到心仪的工作，用工单位在这里同样能找到合适的人。

“以前我们自己找人，不但耗费人力物力，还经常找不到合适的人，如今有灵活就业市场帮我们物色，省时省力！”我爱易修（石家庄）信息技术发展有限公司总经理谢念文说，今年5月公司挂出招聘信息后，市场先后为他们寻觅了30多名工人，涉及电工、装修工、木工等工种，“市场能精准地替企业筛选用人信息，很适合长期有招工需求的企业。”

“对灵活就业市场而言，为劳动者提供保障，帮助他们减少就业风险也是重要一环。”石家庄市人社局就业促进科科长田聪介绍，灵活就业者的流动性强，劳动关系较为复杂，灵活就业市场可以有效保障求职者和用工方的合法权益。针对用工方恶意欠薪等情况，灵活就业市场会在实地调查中调解，并提供维权指导、劳动仲裁申请流程咨询等服务。

“截至目前，石家庄市灵活用工云平台登记注册人数49130人，提供各类就业创业服务25万人次，实现就业31122人。”石家庄市人社局党组书记、局长张会革说，目前，石家庄市建成灵活就业市场22个、灵活就业工作站380个，下一步，将在社区或村镇建设1000个以上的灵活就业服务站，按照数据向上归集、服务向下延伸的原则，构建形成覆盖面更广、服务更完善的就业服务体系，为有灵活就业意愿的劳动者提供精准服务。

（记者 耿建扩 陈元秋）

(责编：郝孟佳、李昉)