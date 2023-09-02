9月1日，开学第一天。记者从上海市教委获悉，新学年，上海新开办32所中小学校（含新建分校和扩增学段），扩大优质教育资源；将启动实施第二轮公办初中强校工程，着力提升79所公办初中办学水平；全面启动实施项目化学习，着力培育学生创造性解决问题的能力……上海基础教育扩优提质步伐将进一步加速。

扩总量

增加中小学优质学位

位于奉贤区奉贤新城的奉浦小学绿树成荫。该校以生态为主题，形成了公园化的景观校区，建筑围而不合，形成连续变化的公共庭院绿地，给人以幽深、静谧的感受，为师生提供了交流的空间。学校主体建筑除普通教室外，还有公共学习中心、共享学习空间、风雨操场等功能性空间，以此促进学生展示特长、健康成长。

新学年，上海通过新开办一批中小学校，扩大优质教育资源供给，努力满足居民入学需求，并通过配置先进的设施设备，引入优质教育资源，实现学校高质量发展。

在青浦区，为满足不断增加的入学需求，青浦区东湖中学从朱家角迁建到青浦新城大型居住社区内。除此以外，浦东新区明珠迎桥小学、宝山区陈伯吹罗店实验学校、华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校等一批新学校也将启用，进一步丰富优质教育资源。

强质量

在家门口有好学校上

记者了解到，2018年起，上海大力实施公办初中强校工程，经过5年左右的努力，取得积极成效，总体实现教育教学状态明显改善、学校办学特色明显增强、整体办学质量明显提高、家长对学校的满意度明显提升。公办初中陆续都成为“家门口的好初中”。

浦东新区进才实验中学南校原名由由中学，以前办学较为薄弱，与周边居民对于优质教育资源的期盼存在一定差距。该校成为强校工程实验校后，在进才实验中学的带动下，通过走班教学、分层作业、个别辅导、改进课堂教学等策略提升了学生的学业水平。家长对学校逐渐建立了信心，生源回流明显，今年在校学生数是2018年的2.7倍。

位于杨浦区的上海市十五中学通过重构课程生态、提升师资素养、优化育人环境，为学生全面发展赋能蓄力，让一所办学近70年的老校展现新活力，成为上海市新优质项目校。学校引进、研发了“人工湿地”“智能水质监测”“云栽雾培”“厨余垃圾处理”“太阳能光伏发电”“斑马鱼实验室”“大气飘尘监测”“艾草种植与加工工艺”等一系列生态教育项目，开展“地球公民”跨学科学习，为学生成长提供有效支持。

新学年，上海将启动实施第二轮强校工程，聚焦内涵发展，通过政策支持、制度创新和项目实施，着力提升79所实验校的办学质量。

促共享

全面推进项目化学习

创建示范性学区和集团，是上海促进义务教育优质均衡发展，全面推进高质量教育体系建设的有力抓手。今年，上海出台《上海市示范性学区和集团建设三年行动计划（2023—2025年）》，特别强调骨干教师的流动和课程教学资源共建共享。

项目化学习也是上海义务教育的一项特色做法。着眼于转变教学方式、培养学生创造性解决问题的能力，近年来，上海实施义务教育项目化学习三年行动计划，培养了近200位具有引领和示范作用的“种子教师”，初步构建项目化学习在线典型案例资源库。以上海市卢湾中学为例，其在七年级地理《因地制宜发展农业》学习中创设“在上海引种沙棘”情境；基于学校空中花园利用率低的问题，设计《未来校园“空中花园”梦想改造》项目。

在项目化学习推进过程中，教师的专业能力提升就变得格外重要。徐汇区牢牢抓住教师专业发展这个重要抓手，创造性地建立“学校课堂观察员制度”，由每一所区项目学校派出骨干教师组成学习共同体，通过深入学生真实的课堂学习与互动，观察教师的教学设计变化对学生学习究竟产生了怎样的影响。

记者了解到，今年，上海申报的《素养如何落地：项目化学习育人的上海创新与实践》获得基础教育国家级教学成果一等奖。新学年，上海将在义务教育学校全面推进项目化学习，将项目化学习融入课程实施体系。（记者 颜维琦）

(责编：孙竞、李昉)