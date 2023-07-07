人民网北京7月7日电 日前，北京航空航天大学召开国家卓越工程师学院工作大会暨首届产教论坛，系统谋划和深入推进学校卓越工程师人才培养工作。据悉，北航工程硕博士培养改革专项试点采取工学交替培养模式，首批学生即将进入企业开展专业实践。

会议现场。校方供图

会上，国务院学位委员会办公室副主任、教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用表示，希望北京航空航天大学以加强国家卓越工程师学院建设为契机，在组织机制、导师队伍、课程教材、专业实践、学生评价等方面持续深化改革。希望企业与北航进一步加强产教供需对接，全面深化关键人才培养改革，携手打造有组织科研和有组织人才培养的新模式。

对于即将启动的学生专业实践，北京航空航天大学党委书记赵长禄表示，希望合作企业以高度的政治责任感做好各项准备工作，为学生量身打造一流的实践平台；希望校企导师加强协同指导，实现无缝衔接；希望同学们珍惜机会，勤于学习实践，勇于创新创造，秉承“德才兼备、知行合一”校训，早日成为堪当民族复兴重任的新时代卓越工程师。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏表示，过去一年，北航和各联培企业全面深化产教融合，稳步有序推进各项工作，取得了重要阶段性成果。他强调，全校上下要持续发力，在推动专项试点工作上实现更大突破。导师团队要深度联动，在推动校企协同育人上取得更大实效；各位同学要奋发有为，在实现工程报国梦想上创造更大作为。

北京航空航天大学副校长吕卫锋以《以“四个强化”为牵引，推动实现“三个转变”，全过程、全要素、全方位推进卓越工程师培养》为题，介绍了校企导师组遴选和工作要求、新版培养方案和课程体系、工程硕博士创新成果评价标准等，并对下一步工作进行了阐述。

记者了解到，北航多个二级学院2日陆续举办各领域首届产教论坛，开展领域前沿报告、新版培养方案解读、校企导师聘任、企业和招生宣讲、领域三方协议签署、科研和人才培养合作研讨、校企导师交流等活动。

此外，本次大会开始前，北京航空航天大学国家卓越工程师学院理事单位代表第一次会议正式举行。会上，国家卓越工程师学院理事会校方理事长单位、北京航空航天大学校长王云鹏，企方理事长单位等共同为22家理事单位授牌。（李依环、实习生张婉柔）

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