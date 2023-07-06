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2023大学毕业季“最后一课”系列报道——

北京大学医学部主任乔杰院士寄语毕业生：明德厚道增底蕴 尚仁出新谱华章

2023年07月06日16:12 | 来源：人民网-教育频道
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一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，为人师者殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京7月6日电 北京大学医学部2023年毕业典礼暨学位授予仪式于3日上午在医学部运动场举行。中国工程院院士、北京大学常务副校长、医学部主任乔杰发表讲话，勉励毕业生明德厚道增底蕴，尚仁出新谱华章。

北京大学医学部主任乔杰在2023年医学部毕业典礼上讲话。校方供图

北京大学医学部主任乔杰在2023年医学部毕业典礼上讲话。校方供图

在同学们即将踏上人生新征程前的“最后一课”，乔杰再一次和大家回顾北大医学办学百十年纪念时凝练的“明德为先、厚道为蕴、尚仁为本、出新为常” 16字办学精神内涵。她指出：明德为先，在自重中立身；厚道为蕴，在自信中立志；尚仁为本，在自省中立命；出新为常，在自强中立业。

乔杰表示，无论是探索高精尖技术的科技前沿，还是服务基层百姓的临床一线，城镇乡野，四海边陲，都是激扬青春、实现梦想的大舞台。“北大医学给予你们力量，母校永远是你们坚强的后盾和坚实的依靠。期待你们担当复兴大任、搏击时代潮头，积极投身日新月异的现代医学，在国家富强、民族复兴的伟业中更好地实现自己的人生价值！”（孙竞、实习生张婉柔）

以下为乔杰讲话全文——

亲爱的同学们、家长亲友们、尊敬的老师们：

大家早上好！

今天我们满怀收获的喜悦，隆重举行北京大学医学部2023年毕业典礼暨学位授予仪式。

首先，我谨代表北京大学、代表北京大学医学部，向圆满完成学业的865名本科毕业生、681名硕士毕业生、510名博士毕业生表示热烈的祝贺！同时，我要代表学校，向培育这2056名同学成长成才的老师们，道一声辛苦了，是你们的无私奉献，浇灌出今天的鲜花和掌声。

同学们，我想请大家再一次全体起立，用你们最热烈的掌声，向台上台下的教师代表们，表示最崇高的敬意！向一直深爱着你们陪伴你们的家长亲友们，表示热诚的欢迎和衷心的感谢！我们还要再一次以热烈的掌声，对国家的培养，对以胡毅、许捷两位北医杰出校友和陈发树、黄涛两位北大校董为代表的社会各界朋友们，表达我们最诚挚的感谢。正是他们的善心捐助和社会担当，让很多同学们得以在各种奖学金和助学金的支持下顺利完成学业，让我们的校园有现代化国际化的崭新风貌，让我们科技攀登有了更雄厚的基础。一路走来，我们要感谢的人，要感谢的事儿，太多太多，也希望大家常怀感恩之心，更多回报社会。

刚刚发言的四位同学分享了他们的成长故事，虽然是小荷才露尖尖角，足以让我们在感慨中欣慰。还有很多的成长故事，像药学院的张子斌同学，首次构建了纳米粒光催化邻近标记技术，将血浆蛋白冠研究的最高时间分辨率从30秒显著提升为5秒；第二临床医学院的孙世俊同学，发现了新型临床最终防线类抗生素替加环素耐药基因，为临床抗生素耐药防治与抗感染实践提供了理论依据，让老虎素虎虎生威；精神卫生学院的刘宁宁同学，采用人类生命周期脑图表，全面呈现了儿童多动症的脑结构个体特征。在今年的毕业生中，还有48名同学投身祖国西部建设、98名选调生即将扎根基层工作，大家用实际行动展现出当代北医青年的使命担当。因为时间的关系，我不能更多地列举。在座的每一位同学都有着独特的光彩，在自己的领域上不断精进，在失败与成功的轮回交错中，成为了逐渐成熟更加优秀的自己，老师们为你们自豪、为你们骄傲！在此我提议，让我们一起鼓掌，向自己表示祝贺！更给我们即将奔赴的未来送上最美好的祝福!

时光飞逝，我们在这里找到了志同道合的师长、并肩前行的同伴，收获了扎实的医学专业知识，更镌刻了我们无数精彩的回忆。这份回忆，是与祖国的同频共振。有新中国成立70周年方阵中，“团结起来，振兴中华”的时代强音；有2022年北京冬季奥运会，“一起向未来”的冰新一代。可以说，在国家的辉煌成就和伟大变革中，北大医学的青年从未缺席。

这份回忆，是与母校的同向同行。我们见证北大医学历史上面积最大的科技大楼投入使用，众多国家级科技项目的落地生根，双一流建设开花结果；我们见证了医学图书馆改头换面，阳光穹顶、书山有径、成为学习研讨的好去处；更见证并体验着硬件设施焕然一新，智慧教室、品质宿舍、体育馆。这些都是办学110周年的北大医学，在高质量发展道路上的奋发有为。

今天这个送别的时刻，也是大家踏上人生新征程前的“最后一课”，我想和大家一起重新回顾北大医学办学百十年纪念时凝练的“明德为先、厚道为蕴、尚仁为本、出新为常” 16字办学精神内涵，这是同学们要传承的，母校的文化底蕴，更是大家各自奔赴前程、回首相聚岁月的精神纽带。

第一，明德为先，在自重中立身。

大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。希望同学们在多元化世界里，坚持“明德”的价值判断和价值选择，谨言慎行，自尊自爱，尊重自己的人格，不为眼前的利益左右，为学至真、为事至实、为人至善，成为“有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年”。

同学们，你们是幸运的。因为你们的人生发展与国家的强国建设的时间轴高度重合，只要你们坚持以德立身，自信自强，学业上、事业上的点滴努力，最终都能汇聚成建设健康中国的巨大合力。

第二，厚道为蕴，在自信中立志。

西门的厚道石见证了同学们求学的美好时光，相信你们在把母校赠送的毕业礼物厚道石装进行囊的同时，也会把北医的厚道精神带到党和人民需要的任何地方。厚道精神是我们的传承，更是我们在未来立于社会的底气和骄傲。他支撑着一代代北医人铭记使命、敢于担当。

被称为“肉苁蓉之父”的屠鹏飞老师，就是我们很好的榜样。他带领团队，把论文写在沙漠上，首创肉苁蓉大面积高产稳产技术体系，实现了寄生植物在全世界大面积种植的先例，把濒危药材资源开发为可持续发展的产业，不仅给每家种植农户带来了每年数万元的经济收益，还把近4000平方公里的沙漠变成了绿洲。为了蹚出这种“点沙成金”的新路子，“点草成金”新方法，30年多来，屠老师几乎跑遍了祖国有肉苁蓉分布的所有沙漠，从破解肉苁蓉在沙土上寄生的“小问题”着手，创造解答了生态与产业、绿化与脱贫的“大课题”。此刻，屠老师正在去甘肃礼县的路上，去解决中药大黄种植质量提升难题。厚道，就是这样，几十年如一日的坚守；不求名利不求回报的付出。

第三，尚仁为本，在自省中立命。

求学路上，很多人有过挣扎。特别是当我们面对更快的生活节奏，更高的经济发展，更先进、精密的仪器时，容易忽略患者个体的感受。希望大家时刻牢记，医学是人学，愿大家做一个仁爱的医者，将医患同行的脚印，印在漫漫长路上；医道重温度，愿大家做一个温暖的医者，护佑患者身心健康，温暖悠悠岁月。

回首过往，新冠疫情给同学们加修了一门没有学分却意义非凡的课程。在与老师们同心同向同行的坚持中，相信同学们特别能体会其中的蜕变、成长、担当。此时此刻，台下就座的有在临床夜以继日地奋战坚守的同学，和老师们一起站在危重症救治的火线前线，以仁心仁术救治生命。还有在呼和浩特，49天如一日地投身疾控，协助完成流调和疫情数据分析的公卫14名同学。你们大家难忘的经历，都是我们在漫漫路上，不为外物所惑，不为外界所扰，坚持本心不改。没有世外桃源，只有我们对医学誓言的坚守。

第四，出新为常，在自强中立业。

回望过去，北医在建校之初便提出了“促进社会文化，减轻人们痛苦，用学术来和列强竞争”的办学目的。110年过去了，我们所肩负的责任与使命始终未变，它绝不仅仅限于个人，更多的在于国家、在于人民。在博大精深的医学沃土里耕耘，创新是不断进步的源泉，卓越是永无止境的追求。站在前人的肩膀上，“天然药物及仿生药物”药学老国重焕发新青春， “血管稳态与重构”与 “女性生育力促进”两个国家级新平台再创佳绩，必将建立我国血管疾病防治和生殖健康新模式。同时，我们把这些最新的研究成果，运用在今年教育部委托的“基础医学101计划”的课程、教材和实验项目里，聚集起国内外顶尖专家的力量，进一步提升医学拔尖人才的培养质量。北大是常为新的，没有退路，没有坦途，我们必须在高峰上探峰尖，深谷中探深奥，为解决“卡脖子”难题，为除人类之病痛，为建设健康中国，为促进世界和平，像刚刚发言的黄晓军教授那样，踏踏实实做出无愧于北大，无愧于时代的创造性新贡献。

同学们，几年的学习时光恍如昨日。在这个承载无数青春记忆的校园里，相信总有某个场景、某个瞬间，定格为我们一生中恒久的记忆。今天，郑重的穿上学位服，那个曾经遥远、学有所成的目标终于实现了。而新的征程就在眼前。无论是探索高精尖技术的科技前沿，还是服务基层百姓的临床一线，城镇乡野，四海边陲，都是激扬青春、实现梦想的大舞台。

北大医学给予你们力量，母校永远是你们坚强的后盾和坚实的依靠。期待你们担当复兴大任、搏击时代潮头，积极投身日新月异的现代医学，在国家富强、民族复兴的伟业中更好的实现自己的人生价值！

祝愿大家毕业快乐、前程无限！

明德厚道增底蕴，尚仁出新谱华章！

无论是今天的学院路38号，还是未来的怀密医学中心，时刻欢迎你们常回来看看！母校永远爱你们！老师永远爱你们！

(责编：郝孟佳、熊旭)

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