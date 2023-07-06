一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京7月6日电 4日上午，北京大学举行2023年本科生毕业典礼暨学位授予仪式。中国科学院院士、北京大学校长龚旗煌寄语毕业生立大志、做栋梁；能吃苦、肯奋斗；知世界、进文明；懂感恩、有大爱。

北京大学校长龚旗煌在2023年毕业典礼上讲话。校方供图

龚旗煌指出，在北大建校125周年之际，国际天文学联合会将一颗小行星命名为“博雅星”，学校专门制作了主题毕业纪念品送给2023届毕业生，希望浩瀚宇宙中的博雅星光为大家提供前行的闪亮坐标，同学们今后无论走到哪里，都要发扬北大人博大雅正的精神气质，写好人生新的篇章。

龚旗煌对同学们提出四点期望：一是要立大志、做栋梁。要志存高远、勇担重任，积极投身基础研究，着力解决“卡脖子”难题，坚定文化自信，促进中华文化传承发展，为推进中国式现代化贡献青春的能动力和创造力。二是要能吃苦、肯奋斗。不仅要锻炼过硬的本领，更注重培养硬核的精神，迎难而上，迈向新的人生高度，用实际行动续写北大人的奋斗华章。三是要知世界、进文明。以拥抱世界的格局，秉持“美美与共、天下大同”的理念，与各国人民真诚交流，在互学互鉴中建好“连心桥”，为促进文明的和谐与共同繁荣作出新贡献。四是要懂感恩、有大爱。始终带着饮水思源的感恩之心，铭记家人和师长的关爱，铭记那些无私奉献、默默付出的人们，永远热爱祖国和人民，在人生的正道上行稳致远。

星辰为引，博雅知行。龚旗煌强调，每一代青年都有自己的际遇和机缘，国家和民族的需要就是北大人的人生坐标。他希望同学们永葆北大人的赤子情怀和实干精神，德才均备、体魄健全，在广阔的舞台施展才干，在壮丽的山河建功立业，在奋进的时代奏响北大人的胜利凯歌。（孙竞、实习生张婉柔）

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