人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

2023大学毕业季“最后一课”系列报道——

北京大学校长龚旗煌院士寄语毕业生：发扬博大雅正精神气质 写好人生新的篇章

2023年07月06日16:11 | 来源：人民网-教育频道
小字号

一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京7月6日电 4日上午，北京大学举行2023年本科生毕业典礼暨学位授予仪式。中国科学院院士、北京大学校长龚旗煌寄语毕业生立大志、做栋梁；能吃苦、肯奋斗；知世界、进文明；懂感恩、有大爱。

北京大学校长龚旗煌在2023年毕业典礼上讲话。校方供图

北京大学校长龚旗煌在2023年毕业典礼上讲话。校方供图

龚旗煌指出，在北大建校125周年之际，国际天文学联合会将一颗小行星命名为“博雅星”，学校专门制作了主题毕业纪念品送给2023届毕业生，希望浩瀚宇宙中的博雅星光为大家提供前行的闪亮坐标，同学们今后无论走到哪里，都要发扬北大人博大雅正的精神气质，写好人生新的篇章。

龚旗煌对同学们提出四点期望：一是要立大志、做栋梁。要志存高远、勇担重任，积极投身基础研究，着力解决“卡脖子”难题，坚定文化自信，促进中华文化传承发展，为推进中国式现代化贡献青春的能动力和创造力。二是要能吃苦、肯奋斗。不仅要锻炼过硬的本领，更注重培养硬核的精神，迎难而上，迈向新的人生高度，用实际行动续写北大人的奋斗华章。三是要知世界、进文明。以拥抱世界的格局，秉持“美美与共、天下大同”的理念，与各国人民真诚交流，在互学互鉴中建好“连心桥”，为促进文明的和谐与共同繁荣作出新贡献。四是要懂感恩、有大爱。始终带着饮水思源的感恩之心，铭记家人和师长的关爱，铭记那些无私奉献、默默付出的人们，永远热爱祖国和人民，在人生的正道上行稳致远。

星辰为引，博雅知行。龚旗煌强调，每一代青年都有自己的际遇和机缘，国家和民族的需要就是北大人的人生坐标。他希望同学们永葆北大人的赤子情怀和实干精神，德才均备、体魄健全，在广阔的舞台施展才干，在壮丽的山河建功立业，在奋进的时代奏响北大人的胜利凯歌。（孙竞、实习生张婉柔）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部