郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考落幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

南开大学是教育部直属重点综合性大学，学校肇始于1904年，成立于1919年，由近代爱国教育家严修、张伯苓秉承教育救国理念创办。1952年全国高等学校院系调整后，学校成为文理并重的全国重点大学。改革开放以来，经教育部与天津市共建支持，学校发展成为国家“211工程”和“985工程”重点建设的综合性研究型大学。

人民网：请您简要介绍学校的基本情况以及优势和特色专业

南开大学：学校是一所综合性、研究型的大学，学科门类齐全，覆盖文、史、哲、经、管、法、理、工、农、医、教、艺等。

学科整体实力强劲。双一流建设学科6个，第四轮学科评估A类学科14个，第五轮学科评估有突出表现；国家级一流本科专业建设点56个，国家级和天津市级一流本科专业建设点占比92%。

基础学科实力顶尖。基础学科拔尖人才培养计划2.0入选专业8个、强基计划入选专业7个。在历次学科评估及国家重大人才战略中，南开基础学科均名列前茅。

战略急需专业实力雄厚。南开大学新兴专业以服务国家战略需要为导向，瞄准“卡脖子”问题，充分挖掘重点学科在科技进步、技术攻关、产业升级等方面的强大实力，打造具有前瞻性、高质量的金融、统计、计算机、网络安全、软件等专业及医学类急需专业。

新增专业勇立潮头。着力打造勇立时代潮头的“四新”专业。2023年，学校新增“金融科技”专业招生，依托南开金融悠久的学科历史、顶尖的人才培养水平，进行金融产品设计与运营、金融大数据分析与管理的复合型人才培养。

人民网：2023年贵校招生政策有哪些新的变化、新的亮点？

南开大学：学校2023年本科招生继续实行“适度大类科学投放、一省一策保证志愿、增强流动多元发展”的政策，为学生“从0到1到N”的成长成才提供无限可能。

2023年，南开大学继续深化以相近学科为组合的大类招生和培养改革，拒绝大类冷热专业打包，强化“通识+专业”培养，以“从0到1到N”的理念优化大类组合。学生可以大一在大类中完全接触本学科相关基础，在了解学科、认识专业后再根据个人兴趣和发展需求选择走向“基础”或 “应用”专业。

在近年高考录取过程当中，南开大学前三志愿满足率约为99%。南开大学在传统高考省份的普通一批招生中，如果考生填满专业志愿且不重复，提档后体检合格，学校保证全部录取到志愿专业中，100%满足考生，保证不调剂。在录取阶段，实施一定比例的招生计划动态调整政策，增加志愿多的专业计划录取量，最大程度满足考生志愿。

“8+4+X”二次选拔所有项目（除个别班级有特殊专业要求）面向新生“零门槛”开放，学生一入校即可按个人兴趣和能力选择参加选拔，每年提供约800-1000个名额，选拔比例近25%。

在转专业方面，学校实行“转出零门槛，转入有考核”的人性化转专业制度。转专业无转出人数比例限制，根据每年情况不同，转专业成功人数约在160-240人左右，成功率约60%-75%。

学校实行辅修和攻读双学士学位制度。同时，学校也持续开展交叉学科专业、双学位特色项目及微专业建设，增强办学吸引力，提升学生综合竞争力。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？

南开大学：学校在强基计划、普通批、提前批、单独投档、国家专项、高校专项、民族班、中外合作办学等多个招生批次类型合理布局，在保证学校整体生源质量的基础上，为有志向、有兴趣、有理想的考生最大程度提供求学南开的机会。

学校部分专业有特殊要求。普通批次哲学类、医学类专业仅录取有志愿的考生，不报不会调剂。除临床医学（5+3一体化）外，将哲学类、口腔医学、眼视光医学、智能医学工程任一专业填报在第一专业志愿的学生，进档后体检合格，则保证全部录取到该专业，不受限于在该省份投放的招生计划。

人民网：对于科学填报志愿，有哪些建议给到学生和家长们？

南开大学：考生需要提前了解录取批次的划分、志愿填报方式、投档方式、平行志愿还是顺序志愿等信息。考生也可通过南开大学本科招生网报考指南专区，查询南开大学的招生章程、选考科目要求、在各省近三年录取数据等信息。

考生设置各个院校志愿和专业志愿的时候，切忌“扁平”，冲稳保三档志愿都要有。最好多了解目标院校的招生政策，比如流动性，有无调整机会等。要敢于填报自己理想院校，又要填报稳妥又中意的学校，还要有保底院校。

人民网：请您介绍一下学校深造及就业情况

南开大学：近年来，学校本科毕业生深造率在60%左右，国内深造比例约40%-45%。据第三方数据统计，南开大学本科生近年前往北京大学、清华大学的深造率居双一流高校最前列，包括许多直博项目。学校约有15%-20%的学生在国外深造，深造水平及质量处于各高校顶尖水平。

南开大学毕业生近年来主要就业地点在京津冀、长江经济带和粤港澳大湾区。每年有600-800人进入世界五百强企业，数十人进入中央和国家部委，300余人进入地方选调生队伍，超过2000人进入国家重点行业、关键领域和战略新兴行业。

(责编：李依环、熊旭)