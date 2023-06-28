郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考落幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

复旦大学校名取自《尚书大传》之“日月光华，旦复旦兮”，始创于1905年，原名复旦公学，1917年定名为复旦大学，是中国人自主创办的第一所高等院校。上海医科大学前身是1927年创办的国立第四中山大学医学院。2000年，复旦大学与上海医科大学合并。学校致力于以最佳状态持续稳定奉献文明进步，积极落实17项联合国可持续发展目标，可持续发展综合影响力位居世界高校前列。在教育部一流本科专业建设“双万计划”中，61个专业获批国家级一流本科专业建设点。

人民网：请您简要介绍学校的优势

复旦大学：2017年，学校入选“双一流”建设高校名单。2022年，学校共有20个学科入选第二轮“双一流”建设学科，是一所世界知名、国内顶尖的综合性研究型大学。学校率先启动建设全国首个“交叉学科”门类一级学科：集成电路科学与工程。

近年来，学校面向国家重大战略需求，积极响应国家拔尖创新人才培养的战略号召，构建了以“通识教育、专业培养”夯实学业基础、以“多元发展”适应个性化需求的“2+X”本科培养体系。

人民网：2023年贵校招生政策有哪些变化？以及特色专业

复旦大学：作为复旦大学泛海金融学院的本科项目，金融学（金融科技方向）将于2023年首次招生，欢迎所有数学和英语能力突出、对数字金融有特别热情和学习潜力的同学报考。国际化的优秀师资团队，全英文专业课程将为学生们带来国际化的学习体验，计算机、信息、数学、大数据多院系支持，培养学生对金融前沿技术的掌控力和创造力。

本年度推出的微电子科学与工程（集成电路领军人才班）将由芯片与系统前沿技术研究院牵头管理，采取一对一导师制全面规划学生全学业周期。全新培养方案引入交叉融合课程体系，同时注重学研与实践结合，提供集成电路领域头部企业见习机会。

首届物理英才班将采用小班化管理，学院为英才班学生优先配备拔尖导师，进行个性化的一对一指导。英才班采用单独培养方案，结合自身特点，重新制定大类基础和专业核心课程方案；同时依托相关领域内的一流学者和先进实验室，让学生能够有机会充分运用学校提供的资源，根据自己的特长与学术志向，自由选择，成长为拔尖创新人才。

核工程与核技术（核物理方向卢鹤绂班）将由院士、杰青等高水平师资组建科研实践导师团队，实现一对一导师制、个性化培养。学院也将积极为学生构筑产学研融合的创新生态，提供前往欧洲CERN、美国RHIC等大科学装置开展学习和科研的机会。此外，班内学生享受高比例推免，与“卓博计划”衔接，能够优先进入院士等学者的高水平团队。

“光子计划”由信息学院牵头组织，邀请12位在复旦大学任职的院士组成院士指导团队。计划内学生由院士团队亲自遴选、亲自选题、亲自指导、亲自规划，动态进出，每个院士团队每年指导不超过3名学生；同时采用本研贯通培养模式，为学生的长久科研发展全方面保驾护航，充分挖掘学生潜力，培养学生。

人民网：对于科学填报志愿，有哪些建议给到学生和家长们？

复旦大学：对于高考改革省份，建议考生和家长要仔细查看各高校不同招生专业的选考科目要求，如果不符合报考专业的选考要求，会直接影响录取。同时，建议考生在报考时更多地关注省内位次，而不是关注分数。近期，学校也将陆续给出更多形式的各地招生组联系方式，推出线上招生咨询会，邀请各地招生组作线上宣讲和答疑。

人民网：请您介绍一下学校奖助学政策

复旦大学：复旦大学为倡导良好的学风、营造浓厚的学术氛围，激励学生勤奋学习，设立各类校级奖学金约50项，此外还设有若干院系奖学金，获奖学生比例超过在校学生的40%。学校建立了完善的勤工助学、助学贷款、助学金、困难补助、学费减免、绿色通道、医疗帮困、冬季送温暖、爱心公益站等综合资助平台。除经济上的帮扶举措外，学校设计实施“助力成长计划”，搭建学业促进、心理支持、社会实践、视野拓展、创新创业五大平台，为学生的成长成才提供全方位、个性化的帮扶和支持。此外，学校还设有多项海外交流奖学金，为家庭经济困难学生提供海外交流的项目资源和经济资助。

(责编：李依环、熊旭)