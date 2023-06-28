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北京联合大学师范学院：

以团体辅导促支部共建，探索校地党建新形式

2023年06月28日11:19 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月28日电 26日，北京联合大学师范学院心理系学生党支部、北京市朝阳区望京街道花家地西里三区社区党委，联合开展了以“不忘初心、牢记使命”为主题的庆祝建党102周年活动。

本次活动由“分享入党初衷——你做我猜——知识问答——我们的歌——真情告白——重温誓词”六个环节组成，让每位参与者分享入党初心，进一步牢记使命和责任，切实发挥先锋模范作用。通过社区老党员分享不忘初心、砥砺前行的故事，激励青年学子奋发向上、爱党爱国的情怀，赓续红色基因。

据悉，本次活动作为两支部“学思践悟二十大，砥砺奋进新征程”支部红色“1+1”共建活动中的一项，引入了团体辅导形式，旨在实现党建与专业知识的有机融合，促使党员间产生心理共振和情感交流，增强党建工作的实效性和针对性。

据介绍，北京联合大学师范学院心理系学生党支部将持续发挥党建引领作用，不断加强与社区的联系，引导青年党员投身基层实践，积极参与理论宣讲、文化普及等志愿服务活动。同时加强对学生的青春使命教育，展示新时代大学生的良好精神风貌和青年使命担当。（李依环、实习生张婉柔）

活动合影。北京联合大学供图

活动合影。北京联合大学供图

(责编：郝孟佳、熊旭)

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