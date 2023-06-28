一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月28日电 广州城市理工学院2023年毕业典礼暨学位授予仪式于日前举行。广州城市理工学院校长吴波祝福毕业生韶光不负，壮志得酬，青云直上，前程似锦。

“对过去最好的致敬，就是创造新的历史伟绩。”吴波向同学们提出两点希望：一是胸怀大局，做勇于承担使命责任的人；二是修身立德，做身怀过硬本领的人。

“希望大家秉持终身学习的理念，像海绵一样不断吸取人类最新知识成果，持续拓展新视野，开拓新领域，紧跟时代步伐，练就过硬本领，从容应对挑战，不断追求卓越。”吴波说。（李依环、实习生张婉柔）

广州城市理工学院校长吴波在2023届毕业典礼上讲话。校方供图

以下为吴波校长讲话节选——

同学们，4年前刚跨入广州城理校门时，你们稚气未脱、青涩懵懂；4年后的今天，你们意气风发、展翅欲飞。4年来，你们积极践行“博学、慎思、明辨、笃行”的校训精神，在青春的赛道上奋力奔跑。你们之中，600多名同学积极追求进步，光荣地加入了中国共产党；135名同学响应党和国家召唤，报名应征入伍，积极投身国防建设；272名同学报名参加西部计划、三支一扶，用实际行动唱响“请党放心、强国有我”的时代强音。

你们之中，17名同学荣获国家奖学金，用榜样的力量激励广州城理学子奋勇争先；230余名同学即将赴澳洲国立大学/新南威尔士大学/莫纳什大学、英国伯明翰大学/利物浦大学/诺丁汉大学、吉林大学、华南理工大学等众多知名高校继续深造，续写青春赶考新答卷；37名同学获得授权发明专利，1122名同学在各类学术科技创新大赛中斩获奖项，以求实创新照亮希望之路。

“对过去最好的致敬，就是创造新的历史伟绩”，希望同学们接过前人的接力棒，肩负起你们这代人的责任和使命，朝着中华民族的伟大复兴发起最后冲刺。

一、胸怀大局，做勇于承担使命责任的人。未来属于青年，希望寄予青年。希望同学们胸怀国之大者，勇于担当奉献，用心用情践行中国精神，倾听人民呼声，感应时代脉搏，把祖国需要与个人的奋斗发展结合起来，把个人的理想追求融入国家和民族的复兴伟业之中，在更为宏阔的人生舞台上建功立业。

二、修身立德，做身怀过硬本领的人。北宋史学家司马光在《资治通鉴》中指出“才者，德之资也；德者，才之帅也”，字面意思就是说，才能是德行的凭借，德行是才能的统帅，德才兼备方能成事。希望同学们在今后漫长的人生道路上，自觉锤炼德行修为，心有所畏、言有所戒、行有所止，做一个正直善良的人，做一个诚实守信的人。本着做事先做人的原则，走得正，走得远。

当今世界的知识更新速度越来越快，不仅浅水难以负大舟，而且是逆水行舟，不进则退。希望大家秉持终身学习的理念，像海绵一样不断吸取人类最新知识成果，持续拓展新视野，开拓新领域，紧跟时代步伐，练就过硬本领，从容应对挑战，不断追求卓越。

同学们，毕业骊歌已响起，毕业典礼结束后，各位同学就要踏上人生新的征程。“九万里风鹏正举，举目起壮志”，在此祝福每一位同学，韶光不负，壮志得酬，青云直上，前程似锦！亲爱的同学们，山水有相逢，来日皆可期，广州城理永远是大家的精神家园，记得常回来看看！

(责编：郝孟佳、熊旭)