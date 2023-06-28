人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2023大学毕业季“最后一课”系列报道——

广州城市理工学院校长吴波寄语毕业生：九万里风鹏正举，举目起壮志

2023年06月28日10:42 | 来源：人民网-教育频道
小字号

一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月28日电 广州城市理工学院2023年毕业典礼暨学位授予仪式于日前举行。广州城市理工学院校长吴波祝福毕业生韶光不负，壮志得酬，青云直上，前程似锦。

“对过去最好的致敬，就是创造新的历史伟绩。”吴波向同学们提出两点希望：一是胸怀大局，做勇于承担使命责任的人；二是修身立德，做身怀过硬本领的人。

“希望大家秉持终身学习的理念，像海绵一样不断吸取人类最新知识成果，持续拓展新视野，开拓新领域，紧跟时代步伐，练就过硬本领，从容应对挑战，不断追求卓越。”吴波说。（李依环、实习生张婉柔）

广州城市理工学院校长吴波在2023届毕业典礼上讲话。校方供图

广州城市理工学院校长吴波在2023届毕业典礼上讲话。校方供图

以下为吴波校长讲话节选——

同学们，4年前刚跨入广州城理校门时，你们稚气未脱、青涩懵懂；4年后的今天，你们意气风发、展翅欲飞。4年来，你们积极践行“博学、慎思、明辨、笃行”的校训精神，在青春的赛道上奋力奔跑。你们之中，600多名同学积极追求进步，光荣地加入了中国共产党；135名同学响应党和国家召唤，报名应征入伍，积极投身国防建设；272名同学报名参加西部计划、三支一扶，用实际行动唱响“请党放心、强国有我”的时代强音。

你们之中，17名同学荣获国家奖学金，用榜样的力量激励广州城理学子奋勇争先；230余名同学即将赴澳洲国立大学/新南威尔士大学/莫纳什大学、英国伯明翰大学/利物浦大学/诺丁汉大学、吉林大学、华南理工大学等众多知名高校继续深造，续写青春赶考新答卷；37名同学获得授权发明专利，1122名同学在各类学术科技创新大赛中斩获奖项，以求实创新照亮希望之路。

“对过去最好的致敬，就是创造新的历史伟绩”，希望同学们接过前人的接力棒，肩负起你们这代人的责任和使命，朝着中华民族的伟大复兴发起最后冲刺。

一、胸怀大局，做勇于承担使命责任的人。未来属于青年，希望寄予青年。希望同学们胸怀国之大者，勇于担当奉献，用心用情践行中国精神，倾听人民呼声，感应时代脉搏，把祖国需要与个人的奋斗发展结合起来，把个人的理想追求融入国家和民族的复兴伟业之中，在更为宏阔的人生舞台上建功立业。

二、修身立德，做身怀过硬本领的人。北宋史学家司马光在《资治通鉴》中指出“才者，德之资也；德者，才之帅也”，字面意思就是说，才能是德行的凭借，德行是才能的统帅，德才兼备方能成事。希望同学们在今后漫长的人生道路上，自觉锤炼德行修为，心有所畏、言有所戒、行有所止，做一个正直善良的人，做一个诚实守信的人。本着做事先做人的原则，走得正，走得远。

当今世界的知识更新速度越来越快，不仅浅水难以负大舟，而且是逆水行舟，不进则退。希望大家秉持终身学习的理念，像海绵一样不断吸取人类最新知识成果，持续拓展新视野，开拓新领域，紧跟时代步伐，练就过硬本领，从容应对挑战，不断追求卓越。

同学们，毕业骊歌已响起，毕业典礼结束后，各位同学就要踏上人生新的征程。“九万里风鹏正举，举目起壮志”，在此祝福每一位同学，韶光不负，壮志得酬，青云直上，前程似锦！亲爱的同学们，山水有相逢，来日皆可期，广州城理永远是大家的精神家园，记得常回来看看！

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部