人民网北京6月28日电 （记者郝孟佳）今天，第二届全国关工委“青少年党史学习月”活动启动仪式在陕西省延安市举行。

本次活动以“老少同声颂党恩，携手奋进新征程”为主题。活动期间，各级关工委将通过线上线下联动、关工委和教育基地联动、“五老”与青少年联动等方式，广泛开展主题参观、文艺展演、读书演讲等活动，教育引导青少年乐学党史、善学党史、学懂党史，当好红色基因的传承者、实践者，学党史、颂党恩、听党话、跟党走。

中国关工委将鼓励号召地方各级关工委创新“五老”党史宣讲团建设，整合“五老”资源优势，通过搭建平台、架设桥梁，遴选培训一批“五老”宣讲骨干，开展青少年党史教育宣讲活动。

中国关工委还将联合主流媒体举办青少年党史教育节目，邀请知名党史专家为青少年讲授党史；举办青少年党史知识网络答题活动，通过以赛促学打造别开生面的党史公开课。

近年来，全国各级关工委坚持以立德树人为根本任务，将青少年党史教育摆在重要位置，开展了“传承红色基因，争做时代新人”等一系列主题教育活动，着力突出地方特色和发挥“五老”优势作用，不断丰富党史教育的内容和形式，在用活红色资源、讲好红色故事、打造红色基地、编辑红色书籍、用身边红色故事教育青少年等方面不断探索积累新的经验，用一场场具有关工委特色的党史育人活动，推动青少年党史学习教育走深走实更走心。

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